PEHLİVAN KOÇBAYIR KÖYÜ’NDE SILAYA GELEN GURBETÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl dışındaki Bayburtlu gurbetçilerin her mevsim Bayburt’a gelmelerini teşvik etmek maksadıyla Bayburt Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde başlatılan #BayburtunYazıdaBizimKışıdaBizim Bayburt’ta Buluşalım” etkinlikleri kapsamında düzenlenen sıla gecesine katıldı.

Koçbayır Köyü’nde düzenlenen etkinlikle vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan Bayburt’un tarihi yüz yıllar öncesine dayanan kadim bir şehir olduğunu ve Anadolu’nun “Anayurt” olarak nitelendirilebilecek şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Anadolu’nun milli ve manevi değerlerinin en güzel şekilde yaşatıldığı illerden birinin Bayburt olduğu değerlendirmesinde bulunan Vali Pehlivan, “Bu kadim şehirde bulunmak ve imkanlar ölçüsünde insanımıza hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Devletimizin sağladığı imkanları vatandaşlarımızla buluşturma gayreti içerisindeyken mesai arkadaşlarımızdan isteğimiz her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaları, sahaya çıkmalarıdır.. Bu bağlamda Bayburt’ta yaşatılan köy ve mahalle odaları kültürü özellikle kış aylarında bizler için vatandaşlarımızla bir buluşma durağı olmaya devam ediyor. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına köy ve mahalle buluşmaları düzenliyoruz. Buradaki temel amacımız ilimizdeki proje, yatırım ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunmakla birlikte hasbihal etmek, dertleşmek, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit etmektir.” dedi.

Vali Pehlivan aynı payda etrafında buluşmayı önemsediklerini ve bu doğrultuda sunulacak en küçük katkının dahi kendilerini son derece mutlu edeceğini kaydetti. Türkiye’nin her alanda gelişimine devam ettiğini ve Bayburt’un da bu süreçte payına düşeni aldığını belirten Vali Pehlivan, “Geçtiğimiz yıl Koçbayır Köyü Derneği’mizin katkılarıyla biraz dar kapsamlı olarak başlayan sıla ziyaretini bu yıl ‘Yazı da Bizim Kışı da Bizim” diyerek biraz daha da genişletmiş olduk. İnşallah bu ziyaretler Bayburt’un geneline yayılacaktır. Hemşerilerimizin sadece yazın değil her mevsim Bayburt’a gelmelerini teşvik ediyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ilimizi teşriflerinde bir buçuk yılda tamamlanmasını talimatlandırdığı hava alanımız faaliyete geçtiğinde daha etkin bir şekilde inşallah gerçekleştireceğiz. Havaalanımızın ihalesi 16 Ocak’ta yapıldı. İnşallah yakın bir gelecekte hem ilimize hem de çevre illere de hitap edecek bir havaalanımız olacak. Bu bizim için çok önemli bir gelişme çok önemli bir yatırım. Bunun yanı sıra son derece modern 200 yataklı yeni devlet hastanemiz, giderek büyüyen üniversitemiz,yeni okullarımız, yeni kamu binalarımız, kuruluş aşamasında olan komando kışlası ve polis özel harekat merkezi, DSİ, Karayolları, tarım, hayvancılık,orman, İl merkezi,ilçelerimiz ve köylerimizdeki yoğun altyapı çalışmaları, gençlik spor, sosyal hizmetler gibi pek çok alanda yatırımlar artarak devam ediyor.” dedi ve yatırımların detayları ve İlimize kazandıracakları hakkında bilgiler verdi.

İlimizde turizm hareketliliğinin sağlanmasına katkı anlamında gurbetçilerin Bayburt’a gelmelerinin çok önemli rolü olacağını bildiren Vali Pehlivan, “Biz Doğu Karadeniz Bölgesi’nin güneye açılan kapısı konumundayız. Yaz aylarında özellikle sahilin neminden kaçan insanlar Bayburt’a geliyorlar. Aynı şekilde ilimizin organik tarım yapısı ve diğer özelliklerinden istiyoruz ki önce hemşerilerimiz gelip yararlansın. Bu sağlanırsa zaten başlı başına bir hareketlilik yaşanacaktır. Bunun yanı sıra seyahat acentelerinin turlarını Bayburt üzerinden düzenlemesine yönelik girişimlerimiz var. Hemşerilerimiz sıla-i rahim yapmak suretiyle ziyaretlerini sıklaştırırsa hatta imkanı olan hemşerilerimiz yatırımlarını ilimize yönlendirirse ilimizin kalkınması ve gelişmesine arzu ettiğimiz katkı sağlanmış olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde Afrin’de sürdürülen “Zeytin Dalı Harekatı”na değinen Vali Pehlivan, “Bayburtlu hemşerilerimizin yoğun teveccühüyle bir birliğimizi Afrin’e uğurladık. Orada hepimizin gözleri doldu, duygulandık.

Şunu gördük ki kesinlikle içlerinde her hangi bir tereddüt yok. Gözlerinde inanmışlık, cesaret, özgüven ve kararlılık var. Biz bu topraklarda bin yılı aşkın süredir inancımız ve kararlılığımızla dimdik ayakta durmayı başardık. Kimseye durup dururken düşmanlık etmedik. Hiçbir zaman suni düşmanlar meydana getirip ona saldırmak gibi bir hedefimiz olmadı. Millet olarak tarihte de bugün de dünyada adaletin, barışın, hoş görünün hakim olması için çabaladık. Fakat hiçbir zaman da bağımsızlığımıza, birliğimize, dirliğimize, bekamıza göz dikenlere fırsat vermedik. Bundan sonra da elbette vermeyeceğiz. Şu anda biz burada bulunurken nöbette olan, mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyoruz. Allah onları muvaffak ve muzaffer kılsın inşallah. Devletimiz bu konuda kararlılığını ortaya koymuş durumda. Kahraman Mehmetçiğimiz de gereğini yapıyor. Bu vesileyle bir kere daha aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize Allah’tan şifalar diliyor, sağlık, afiyet temenni ediyorum. Biz omuz omuza oldukça, çok çalıştıkça inşallah geleceğimiz aydınlık ve çok daha güçlüdür.” dedi.

Yöresel yemek ikramıyla son bulan etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.