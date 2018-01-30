PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Göç İdaresi, Acil Durumlar ve Afet Yönetimi (AFAD) ile Türkiye İş Kurumu (İşkur) İl Müdürlüklerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan ziyaret ve incelemelerine başladığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde Kurum Müdürü Hüsnü Yağmur’dan çalışmaları hakkında bilgiler alarak, tespit ve değerlendirmelerde bulundu. İl Göç İdaresi bünyesinde kurulacak Geri Gönderme Merkezi projesi hakkında brifing alan Vali Pehlivan çalışmaların titizlikle takip edilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi.

Vali Pehlivan İl Göç İdaresi’ndeki ziyaret ve incelemelerinin ardından aynı bina içerisinde bulunan AFAD İl Müdürlüğü’ne geçti. AFAD İl Müdürü Adil Arslan ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan olası muhtemel olaylara karşı her zaman tedbirli olunması ve kurumun çalışmalarını bu doğrultuda planlaması gerektiğini belirtti. Kurum çalışmaları hakkında Arslan’dan bilgiler alarak incelemelerine İşkur İl Müdürlüğü’nde devam eden Vali Pehlivan burada da İşkur İl Müdürü Abdullah Kahveci ile birimleri gezip tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemeleri sırasında karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Pehlivan hizmetlerden memnun olup olmadıklarını sordu. Vatandaşların hizmetlerden memnun olduklarını belirterek teşekkür etmelerinin kendisini de mutlu ettiğini bildiren Vali Pehlivan ilgili kurum personellerine çalışmalarında başarı ve kolaylıkları dileyerek tebrik etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında İL Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, AFAD İl Müdürü Adil Arslan, İşkur İl Müdürü Abdullah Kahveci ile İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya eşlik etti.