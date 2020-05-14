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Pandemi sürecinde Bayburt'ta gelinen son durum.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal ,Pandemi sürecinde gelinen son durumu açıkladı..

Pandemi sürecinde Bayburt'ta gelinen son durum.
14 Mayıs 2020 Perşembe 21:57

Koranavirüs ile mücadele sürecinde her bir vatandaşımıza kilit bir rol, hayati bir sorumluluk düşmektedir. Virüse karşı tanı, teşhis ve tedavideki etkin gücümüz; sosyal mesafe, sosyal izolasyon ve kişisel koruyucu önlemlere riayet edildikçe değer kazanacaktır.

Her bir ferdimizin bu sorumluluk duygusu ile hareket etmesi kontrol altına aldığımız bu salgının tamamen durdurulması noktasındaki mücadelemize ivme kazandıracaktır.

Ülke genelinde yakaladığımız bu başarıya paralel olarak Bayburt’umuzda da kararlı bir mücadele sürdürülmektedir.

Bayburt’ta covid-19 mücadelesi ile ilgili tabloda,

Toplam vaka sayısı       : 179

İyileşen vaka sayısı       : 143 olmuştur.

12 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 24 hastamızın tedavileri devam etmektedir. Yakın bir zamanda bu tedavi gören hastalarımızın önemli bir kısmının taburcu olacakları, Bayramı evlerinde aileleriyle birlikte geçirecekleri öngörülmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntü ve endişeye sevk eden Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde pozitif tanı konulan 47 yaşlımızdan 33’ü tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Pozitif tanısı olan Merkez çalışanlarımızdan 16 kişi de tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşmuştur.

Bu süreçte önce hastalığı atlatan hemşehrilerim olmak üzere toplumuza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir mücadele veriliyor. Devlet, Millet dayanışmasının bizleri yeni ufuklara taşıyacağına dair umutlarımız her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Sağlık çalışanlarımıza, bu sürece katkı veren bütün Devlet memurlarımıza, gönüllü katkılar sunan fedakâr insanlarımıza, Hayırsever dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum.

Bütün uzmanların, Bilim kurulunun ve Sayın Sağlık Bakanımızın ehemmiyetle dile getirdiği gibi, eğer tedbirlere sıkı sıkıya devam etmezsek bugüne kadar verilen mücadeleye yazık olacak…

Mesuliyet anlayışımız ve İnsani sorumluluklarımız, verilen bu büyük mücadeleye hassasiyetle destek vermemizi gerekli kılmaktadır.

En büyük destek, tedbirleri sıkıca uygulamaktır.

Bayburt kamuoyuna saygı ve muhabbetle arz eder, Hayırlı Ramazanlar dilerim

Etiketler; #Pandemi sürecinde Bayburt
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