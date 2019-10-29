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Pamuktaş Dernek binasının durumu görüşüldü.

İstanbul Anadolu yakasındaki Pamuktaş Köyü Derneğinin Pendik Belediyesiyle olan arsa sorununun çözülmesi için Milletvekillerimiz.STK temsilcilerimizle birlikte,Pendik Belediyesinde görüşme gerçekleştirildi.

Pamuktaş Dernek binasının durumu görüşüldü.
29 Ekim 2019 Salı 13:41

               Görüşmeye Bayburtlu İstanbul Milletvekilimiz Doç Dr.Emine Sare Aydın,Bayburt Milletvekilimiz Fetani Battal,Yargıtay Başkanvekili Abdulkadir İlhan,Bayburt Vakfı Başkanı AV.İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Pamuktaş Köyü Dernek Başkanı                       Sadettin Çelebi,Bayburtgündem Gaztesi İmtiyaz sahibi Mehmet Demirer,Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Belediye Başkan Yardımcısı Vahap Doğan katıldı.

               Görüşmede Bayburt Pamuktaş Köyü Dernek binasının menfaatinin gözetilmesi için Milletvekillerimiz,Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e bu yapılacak olan çalışmada Derneğin mağdur edilmemesi için önerilerini sundular.

                Belediye Başkanı Ahmet Cin’de Pendik’te Bayburtluların her daim yanında olduklarını ve asla Derneğimizin mağdur olmayacığını belirterek olumlu bir teklif sunduklarını,bu teklifin daha da geliştirileceğinin sözünü verdi.

                Abdulkadir İlhan,Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman ve Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’ta görüşlerini belirterek Başkanın daha olumlu bir teklif sunması gerektiğini belirttiler.

                İstanbul Milletvekilimiz Doç Dr.Emine Sare Aydın ve Bayburt Milletvekilimiz Fetani Battal Belediye Başkanına konuya daha duyarlı olması gerektiğini belirterek,Bayburtlunu her daim Devletinin yanında olduğunu,Belediyenin teklifini gözden geçirmesini ve Derneğimizin mağdur edilmemesi konusunda görüşlerini ifade ettiler.

Toplantı çok olumlu bir havada geçti.Dernek yeri için Pendik sınırlarında başka bir arazi bulunmasını bu arazi üzerinden tekrar görüşme yapılması konusunda karar alınarak görüşme sona erdi.

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