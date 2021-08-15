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ÖZHAN BIRNI’YI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK

Bayburt’un sevilen simalarından Avukat Özhan Bırnı Bayburt’ta son yolculuğuna uğurlandı.

ÖZHAN BIRNI’YI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK
15 Ağustos 2021 Pazar 13:27
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BAYBURTGÜNDEM- Bayburtlu İşadamı Avukat Özhan Bırnı ,Bayburt Sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı.

Avcılar Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kurucularından ve Başkanlığını yaptığı Dernek yöneticiliği,Esenbayburtspor Kulüp Başkanlığı gibi bir çok sivil toplum kuruluşunda görev yapmıştı.

Avukat Özhan Bırnı  bir süredir kanser hastalığıyla mücadele etti.

Bir süredir Erzurum’da yattığı hastanede vefat ett. Bayburt Şehit Osmanda son yolculuğuna uğurland

ı.

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