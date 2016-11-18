ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞIN'DAN AHDE VEFA…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Bakanlar Kurulu tarafından KOP Dağları ülkemizin 42. Milli Parkı olarak ilan edildi.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞIN'DAN AHDE VEFA…
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Ülkemizdeki milli ve milletlerarası düzeyde öneme haiz tabii, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip sahalar Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından milli park olarak ilan edilmek üzere tespit edilerek Bakanlar Kurulu’na sunuluyor.

1916’da cereyan eden Osmanlı-Rus Harbinin önemli cephelerinden birisi olan Çoruh Cephesinin bulunduğu Erzurum ve Bayburt illerini kapsayan KOP Dağları, Bakanlık tarafından 2013 yılından bu yana yürütülen etüd çalışmaları neticesinde milli park ilan edilmek üzere Bakanlar Kurulunun onayına sunuldu. Bakanlar Kurulu’nun 31.10.2016 Tarih ve 2016/9486 numaralı kararıyla kabul edilmesi ve 
15 Kasım 2016 tarih ve 29889 Sayılı Resmi Gazetede yayınlaması ile KOP Dağları Milli Parkı ülkemizin 42. Milli Parkı olarak ilan edildi.

Harbin İzleri Bulundu

Günümüzde Bayburt ve Erzurum illeri sınırında yer alan, yaklaşık 60 bin dekarlık alana sahip olan KOP Dağları Milli Parkı’ndaki arazide yapılan etüt envanter çalışmaları sırasında sahada Osmanlı Ordusu tarafından hazırlanan piyade mevzileri, top yolları, top mevzileri gibi harbin izleri tespit edildi. Buna ilave olarak aradan geçen 100 yıla rağmen çok miktarda mermi, şarapnel parçası, askeri üniforma parçaları, ordu levazım malzemelerine de rastlandı.

Ayrıca etüt envanter çalışmaları da arşiv taramaları ile de desteklenerek, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE) arşivinden muharebe ile ilgili çok sayıda harp ceridesi (harbe katılan birlik komutanları tarafından tutulan raporlar) tespit edildi ve bu belgeler Türkçe’ye çevrilmeye başlandı.

“Ülkemizin 42. Milli Parkı Milletimize Hayırlı Olsun”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ülkemizin 42. Milli Parkı’nın hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“KOP Dağları’nın milli park ilan edilmesi yakın harp tarihimiz açısından oldukça önemliydi. Burada cereyan eden harp izlerinin korunarak gelecek nesillere intikal ettirilmesi için bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde ahde vefa borcumuzun bilinciyle alanın milli park ilan edilmesi için gayret gösterdik. Bundan sonra bu alanı milli park statüsünde koruyup kollayacağız. KOP Dağları’nın milli park olarak ilan edilmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere bütün hükümet üyelerimize teşekkür ederim. Ülkemizin 42. Milli Parkı milletimize hayırlı olsun.”

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