ORMAN HAFTASI’NDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından valilik hizmet binası önünde vatandaşlara ücretsiz Sarıçam Fidanı dağıtıldı.

ORMAN HAFTASI’NDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI
22 Mart 2017 Çarşamba 12:28
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 Vali İsmail Ustaoğlu Bayburt’ta 2017 yılını ağaçlandırma çalışmaları açısından seferberlik yılı olarak gördüklerini dile getirdi. Önceki yıllarda ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, “2017 yılı içerisinde 1 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz. Her yıl artırarak yapacağımız bu çalışmalarla ilimizi ‘Yeşil Bayburt’ diyebileceğimiz bir konuma getireceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu, önceden hazırlanan Ladin ve Sarıçam fidanlarını vatandaşlara dağıttı.

Valilik Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen dağıtım törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, orman muhafaza memurları ve vatandaşlar katıldı.​

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ORMAN HAFTASI’NDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI
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