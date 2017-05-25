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Orhan Ölmez’den Muhteşem Konser

Bayburt Üniversitesi 2016-2017 eğitim öğretim yılını 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü verilen muhteşem bir konserle taçlandırdı.

Orhan Ölmez’den Muhteşem Konser
25 Mayıs 2017 Perşembe 17:42

Bayburt Üniversitesi tarafından organize edilen konserde ünlü sanatçı Orhan Ölmez Bayburt Üniversitesi Konukevi önüne gelen öğrencilere harika bir müzik resitali sundu.

Güçlü sesinin yanında mütevazı kişiliği ve sempatik tavırlarıyla da takdir toplayan Ölmez konserde ayıca, Bayburt’un ve Bayburt Üniversitesi'nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konsere katılan öğrencilere bu şehirde ve bu üniversitede okudukları için şanslı olduklarını dile getirdi.

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