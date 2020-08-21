ORHAN ARDAHAN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bayburt'un sevilen simalarından Orhan Ardahan Son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bayburt'un sevilen simalarından, Belediyemiz eski Fen İşleri Müdürlerinden Orhan Ardahan Bayburt Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci Ardahan'ın Bayburt'un sevilen simaların biri olduğunu belirterek ailesine, yakınlarına ve Bayburt Belediyesi camiasına başsağlığı diledi.
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