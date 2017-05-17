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ORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

ORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:03

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Orgeneral İsmail Serdar Savaş,  Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.  Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Orgeneral Savaş ile bir süre sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ise Vali İsmail Ustaoğlu’na gösterdiği nezaket dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. ​

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