ORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

ORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
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Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Bayburt’a gelen 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Vali İsmail Ustaoğlu’na görevinde başarılar dileyen Orgeneral Savaş, ziyaret anısına şeref defterini imzalayarak el işi süslemeli tabak hediye etti.
Vali İsmail Ustaoğlu ise Orgeral Savaş’ın başarı temennilerine teşekkür ederek kendisine el işi süslemeli tabak hediye etti. 







 
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