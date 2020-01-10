Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce muayeneleri yapılan Akaryakıt ve LPG Sayaçları, CNG Sayaçları, Akaryakıt Hacim Ölçek kapları, Lastiklerin hava basınç ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'den yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıç vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri 1.1.2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacak olup, bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yerine TSE'ye yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr adresli başvuru portali üzerinden elektronik ortamda alınacak olup, muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yolu ile ödenebilecektir.

Bahse konu ölçü aleti kullanıcılarının cezai duruma düşmemeleri için 2020 yılında periyodik muayene süreleri gelen ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatlarını 1.1.2020 - 29.02.2020 tarihleri arasında TSE'ye yapmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.