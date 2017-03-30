Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Hamit Şahin İlkokulu ve 15 Temmuz Kız İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen programlara katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Memiş onlara kitap okumayı asla ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulunarak Dünya ve Türk klasiklerinden oluşan kitaplardan hediye etti.

Çok Televizyon İzlemek Yok, Çok Kitap Okumak Var

Programda açıklamalarda da bulunan Belediye Başkanı Mete Memiş, çok kitap okumak var, çok televizyon izlemek yok. Daha ne kadar çok kitap okursanız okumadığınız zamanlardaki kayıplarınızı anlarsınız. Çok okursanız daha iyi yerler kazanırsınız. Sınavlarınızda daha çok başarılı olursunuz. Okuduğunuz zaman bu ülkeyi ileriye taşıma noktasında en doğru, en sağlam adımları atmış olursunuz diye konuştu.

Okuyacağız, Düşüneceğiz, Donanımlı Olacağız

Gençlere çok okuyup, donanımlı olup üretken olmanın aşılanması gerektiğini vurgulayan Memiş, Şurada saatlerce “Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Hollanda” avazımızın çıktığı bağıralım. Bizim saatlerce “kahrolsun” dememizle ne Amerika’yı kahredebiliriz ne de Hollanda’yı yok edebiliriz. Peki, onları biz ne zaman kahredebiliriz. Onlardan daha iyi tank yaptığımız zaman, onlardan daha iyi tarım ürünleri yetiştirdiğimiz zaman, onlardan daha teknolojik daha donanımlı bilgisayarı, uçağı ürettiğimiz zaman Amerika’yı da, Almanya’yı da yani Haçlıları ancak o zaman kahredebiliriz. Japonlar çalışarak en iyi teknolojiyi üreterek Amerika’yı kahretti. Biz de okuyacağız, düşüneceğiz, donanımlı olacağız, çalışacağız ülkemiz için en iyilerini üreteceğiz dedi.

Kendinize Zaman Ayırmayı İhmal Etmeyin

Öğrencilere kendilerine zaman ayırmalarını da tavsiye eden Başkan Mete Memiş, konuşmasına şöyle devam etti: ‘’Sınavlarınıza çalıştığınız zaman spor yapmayı, gezmeyi, resim yapmayı, hayal kurmayı hiçbir zaman ihmal etmeyin. Bir öğretmen olarak 20 yıl öğrencilerimi sınava hazırladım. Onlara da söyledim; saatlerce test çözmek yok. Okuyacaksınız, resim çizeceksiniz, spor yapacaksınız, hayal kuracaksınız. Ülkemizin geleceğini inşa etmek adına hayal kuracaksınız. Bayburt’un geleceğini inşa etmek için hayal kuracaksınız. Ancak o zaman doğru şeyler yaparsınız. Ancak o zaman başarılı olursunuz.

Sizler Ülkemizin Geleceğisiniz

Bir de bakmışsınız ki, 10 yıl sonra bu okulun müdürü sizlerden biri olmuş. Bir de bakmışsınız ki, 15 yıl sonra Bayburt Milli Eğitim Müdürü içinizden birisi. Bir bakmışsınız ki Bayburt Belediye Başkanlığı görevini 15 yıl sonra içinizden biri yapıyor. Milletvekili, Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı sizlerden biri neden olmasın. Sakın olmaz demeyin. Bunlar için sadece hayal kuracaksınız, okuyacaksınız, çalışacaksınız. Ülkemizin geleceğini yönetmek için hazırlıklı olmanız gerekiyor. Planınızı, programınızı bugünden yapacaksınız. ‘’

Bayburt Belediyesi Olarak Üzerimize Düşeni Yapacağız

Ülkemizin ve şehrimizin geleceğini inşa etmek adına sizler hayal kurarken, okurken, çalışırken biz de üzerimize düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğiz. Yollarımızı, kaldırımlarımızı, park ve bahçelerimizi, sosyal alanlarımızı inşa ederken sizleri de kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Biz ülkemizi ve şehrimizi ihya etmek istiyoruz, geliştirmek istiyoruz. Bu da ancak sizlerin çalışmasıyla, sizlere imkânlar tanınmasıyla gerçekleşir. Bayburt Belediye Başkanı olarak sorumluğumuzu yerine getirerek sizlere imkânlarımızı sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz.