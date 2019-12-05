 ﻿
VALİ CÜNEYT EPCİM’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Öğrenciler, unutamayacakları bir deneyim yaşadılar

Bayburt Üniversitesinde Acil Durum Tatbikatı Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü birimi tarafından acil durumlara müdahale kapsamında gerçekleştirilen tatbikat, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesinde yapıldı.

Öğrenciler, unutamayacakları bir deneyim yaşadılar
05 Aralık 2019 Perşembe 10:54

Gerçeğini aratmayan bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, yangın söndürme, arama-kurtarma, ilkyardım, güvenlik önlemleri ve yüksek katlı binalarda mahsur kalanları kurtarma gibi durumlara, nasıl müdahale edileceğine yönelik faaliyetlere yer verildi.

Tatbikatta, Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK’ün seslendirmesiyle, acil durumlarda anında yapılması gerekenler tatbikat ekipleri tarafından canlandırıldı. Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde meydana gelen yangın senaryosunu tatbik eden AFAD ile Bayburt Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri katılımcılara uygulamalı olarak bilgiler de verdi. Her yönüyle iyi planlanmış bir senaryo ve uygulamanın olduğu tatbikata tanıklık eden öğrenciler, unutamayacakları bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesinde gerçekleştirilen tatbikata rektör yardımcısı Prof. Dr. Metin UÇURUM’un yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
3 ARALIK “DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ”GENÇOSMAN DA ANTRENMAN
Sonraki Haber
Beslenme İlkeleri dersi uygulaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.