ÖDÜL ALAN MÜZEYİ ZİYARET EDİP TEBRİK ETTİLER..

Yılın Müzesi Ödülleri 2021 Silletto Avrupa ödülünü kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesini Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal birlikte ziyaret edip tebrik ettiler.

Dünyadaki en prestijli müzeleri belirleyen European Museum Forum (EMF) tarafından her yıl düzenlenen “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri” (European Museum of the Year Award/EMYA) yarışmasında Bayburt’un Beşpınar köyünde kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi finalist olmuştu. Yarışma bugün sonuçlandı. 90 müzesinin yarıştığı ve 27 müzenin finale kalma başarısı gösterdiği yarışmada, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi "2021 Silletto Ödülü" layık görüldü.