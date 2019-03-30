Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleri Cumartesi ve Pazar günleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bayburt genelinde 58 bin 652 seçmen oy kullanmak için sandık başına gidecek. Bayburt’ta 302 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işlemleri için alınan güvenlik tedbirleri, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası şeklinde üç aşamalı olarak planlandı.

Bu bağlamda seçmen ve sandık güvenliğinin temini, seçmen iradesinin sandıklara özgürce yansımasının sağlanması adına oy verme işleminin gerçekleştirileceği 203 binada toplam 701 güvenlik personeli görevlendirildi.

Alınan tedbirler kapsamında seçimlerin yapılacağı 31 Mart Pazar ve öncesi 30 Mart Cumartesi günü İl ve ilçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vatandaşların iş ve işlemleri için saat 08.00 ile 17.00 arasında açık olacak.

Konu hakkında yaptığı açıklamada seçim güvenliğine ilişkin tedbir ve hazırlıkların seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası şeklinde üç aşamalı olarak planlandığını belirten Vali Pehlivan, "Sorumlu bütün kurumların ve görevlendirilecek personelin, ilgili mevzuat hükümleriyle verilmiş olan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirmesiyle huzur şehri olan Bayburt İlimizde inşallah huzur ve güven içerisinde bir seçim gerçekleştireceğiz. Seçimler bilindiği üzere bu konuda yetkili kurum olan Yüksek Seçim Kurulu’nun gözetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Başta kolluk birimlerimiz olmak üzere ilgili bütün kurumlarımız ile temel görevimiz vatandaşlarımızın iradesinin sandığa özgür ve güvenli koşullar altında yansımasını sağlamaktır. Seçim güvenliğine ilişkin tedbir, planlama ve koordinasyonu sağlamaya yönelik toplantılar yaptık, hazırlık çalışmalarını tamamladık. Ayrıca enerji arzının sürekliliğinin temin edilmesi hususunda elektrik ve doğal gaz hatları ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri sorumlu birimler tarafından alınmış, muhtemel arızalara yönelik ekipler hazır edilmiştir." dedi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin diğer günlerde olduğu gibi seçim boyunca da 7/24 esaslı çalışacağını kaydeden Vali Pehlivan, “İl Merkezimizde Vali Yardımcımız, İlçelerimizde ise Kaymakamlarımız sorumluluğunda Seçim Koordinasyon Merkezlerimiz kuruldu. Kolluk birimlerimiz bünyesinde Seçim Harekat Merkezleri kuruldu. Bu merkezlerimizde görevlendirdiğimiz personelimiz seçim süreci boyunca görevlerinin başında olacak. Vatandaşlarımızın da duyarlılığı ve sağduyulu yaklaşımlarıyla huzurun şehri Bayburt İlimizde seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde gerçekleşeceğine inanıyorum.” diye konuştu.