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“Nişancı Basın Şehididir”.Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz..

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız da Abdulkadir Nişancı için bir başsağlığı mesajında bulundu.

“Nişancı Basın Şehididir”.Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz..
24 Mayıs 2019 Cuma 16:58

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan Nişancı’ya Allah’tan rahmet dileyen Yılıdz, “Çok sevdiğimiz, işinde başarılı bir kardeşimizdi. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Görevi başında hayatını kaybeden Nişancı’nın basın şehidi olduğunu söyleyen Yıldız, “Aynı yönetimde yer almış kişiler olarak bizler kendisinde razıydık. Allah rahmet eylesin, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, tüm basın camiasının ve Bayburt’un başı sağ olsun” diye konuştu.

“Nişancı Basın Şehididir”.Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz..

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Bünyamin kelkitli - 6 gün önce
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine, Basınımıza ve Bayburdumuza başsağlığı diliyorum
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