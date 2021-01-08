NİSAN AYINDA RESTORASYONA BAŞLANACAK

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt’un önemli kültür varlıklarından Akkoyunlu mirası Ferahşad Bey Camii’nin restorasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni yılın ilk gününde Gökçedere Beldesi’ni ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, beldedeki programı kapsamında tarihi Ferahşad Bey Camii’nde incelemeler yaptı. Vali Epcim, tescilli kültür varlığı olan tarihi mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik yakın süreçte önemli adımlar atılacağını bildirdi.

Bayburt Valiliği koordinasyonunda başlatılan proje kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayında çalışmalara başlanacağını kaydeden Vali Epcim, “Bu cami Korkmaz Bey’in oğlu Ferahşad Bey tarafından 1517 yılında, Osmanlı döneminde yapılmış, Akkoyunlular Vakfı tarafından da güzide bir şekilde bu zamana kadar korunagelmiş. Tarihi tescilli kültür varlığını yapanlara minnet borcumuzu bizlerde restorasyon sürecini başlatarak ödemiş olacağız. Nisan ayında bu güzide camimizde restorasyon sürecini başlatacağız.” diye konuştu.

Çalışmaların yalnızca cami restorasyonuyla sınırlı tutulmayacağına dikkat çeken Vali Epcim, “Bu medreseyi de çok önemsiyoruz. Bu medresenin de restorasyonu yapılacak. Buradaki tarihi mezarların restorasyonunun da gerçekleştirileceği önemli bir projeyi Nisan ayında başlatmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Vali Epcim projeye destekleri dolayısıyla eski Maliye Bakanı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal ile Milletvekili Fetani Battal’a teşekkür etti.