Nevruz Bayramı ,Bayburt Üniversitesinde Coşkuyla kutlandı.

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde baharın müjdecisi ve doğa bayramı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

BAYBURTGÜNDEM- Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı, coşkuyla karşılanan Nevruz, Bayburt Üniversitesinde de büyük bir heyecan ile karşılandı.

Baharın gelişinin simgesi olan Nevruz, Bayburt Üniversitesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Nevruz etkinlikleri kapsamında Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde bir araya gelen öğrenciler, akademisyenler ve idari personeller, ateş üzerinden atlayarak keyifli anlar geçirdi. Bayburt Üniversitesi Nevruz etkinlikleri, Nevruz ateşinin yakılmasının ardından örste demir dövme, geleneksel okçuluk gösterisi, üniversitemiz müzik topluluğunun müzik dinletisi, Bayburt 21 Şubat Atlı Spor Kulübü tarafından hazırlanan atlı gösteri ve çeşitli oyunların oynanması ile devam etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Türk dünyasında yıllarca özenle kutlanan Nevruz Bayramı, çeşitli hazırlıklarla hala kutlanmaya devam ediyor. Sadece baharı değil yeni yılı karşılama töreni olarak da kutlanan, Türklerin kadim gelenekleri içerisinde yer alan Nevruz'u bizler de sembolik bir etkinlikle kutlamak istedik. Törenin hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bereketi ve bolluğu temsil eden Nevruz’un bütün insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise "Bugün burada Üniversitemizin hazırladığı Nevruz töreniyle birlikte olmaktan, asırlar boyunca devam eden kutlamaların ve Türk dünyasının en önemli destanlarından olan Ergenekon destanının tekrar burada yaşatılmasından mutluluk duyuyorum. Hepinizin Nevruz Bayramı kutlu olsun." dedi.

Kutlamalara Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve İl Defterdarı Yüksel Ertekin, dekanlarımız, müdürlerimiz, akademik ve idari personelimiz katıldı.

Nevruz Kutlamaları, Bayburt Belediyesi tarafından yapılan çorba ikramının ardından sona erdi.