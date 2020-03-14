Nevizade İşkembe Beyoğlun’da açıldı..

Bayburtlu Hemşerimiz Halil Başaran ,İstanbul Beyoğlunda “ Nevizade”markasıyla İşkembe salonu açtı.
Açılış Hemşerilerimizden yoğum ilgi ve alaka gördü.
Halil Başaran ,Yeni açmış olduğu mekanda,Kelle Paça,İşkembe ve çeşitleri,kokoreç,tatlı çeşitleriyle halkımızın hizmetine sunmuş olduk dedi.
Başaran Bayburtlu Hemşerilerimizi mekanımızda görmek bizleri ziyadesiyle memnun edecektir,Hemşerilerimizin Beyoğlun da mekanları vardır dedi.
Açılış Kurdelasını,Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Beyoğlu İlçe Başkanı birlikte kestiler.
Açılışa,Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür,İl Genel Sekreteri Osman Gür, Milliyetçi Hareket Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Eski Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ,Sarıhan İşkembe Sahibi Kaya Sarıhan,Dernek Başkanları ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.
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