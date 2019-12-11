 ﻿

NAİM SANDUK “SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI”

Bayburt’a kültürel anlamda önemli hizmetlerde bulunan Naim Sanduk (67) hayata veda etti. Bu gün kaleardı caminden ebediyete uğurlandı.

NAİM SANDUK “SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI”
11 Aralık 2019 Çarşamba 15:38

‘Kameraman’ ismiyle özdeşleşen Naim Sanduk, bir dönem TRT muhabirliği de yapmıştı. 1970-1990 yılları arasında yaptığı çekimlerle Bayburt’un görüntü arşivini oluşturan Naim Sanduk, amatör anlamda tiyatro ile de uğraşmış, yönetmenliğin yanı sıra oyunculuk da yaparak sahne tozu yutmuştu.

Uzun bir dönem Koah hastalığıyla mücadele eden ve hastalığı dolayısıyla evden çıkmayan Naim Sanduk, dün gece hayatını kaybetti. Sanduk, 11.12.2019 Çarşamba (bugün) Kaleardı Cami’de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bayburtumuzun arşivi, şehrimizin ilk fotoğrafçı ve kameramanlarından, Maliyeden emekli Naim Sanduk sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
2018 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASINI TAMAMLADI
Sonraki Haber
700 Öğrenci Yeni Giysilerle Donatıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.