NAİM SANDUK “SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI”

Bayburt’a kültürel anlamda önemli hizmetlerde bulunan Naim Sanduk (67) hayata veda etti. Bu gün kaleardı caminden ebediyete uğurlandı.

‘Kameraman’ ismiyle özdeşleşen Naim Sanduk, bir dönem TRT muhabirliği de yapmıştı. 1970-1990 yılları arasında yaptığı çekimlerle Bayburt’un görüntü arşivini oluşturan Naim Sanduk, amatör anlamda tiyatro ile de uğraşmış, yönetmenliğin yanı sıra oyunculuk da yaparak sahne tozu yutmuştu.

Uzun bir dönem Koah hastalığıyla mücadele eden ve hastalığı dolayısıyla evden çıkmayan Naim Sanduk, dün gece hayatını kaybetti. Sanduk, 11.12.2019 Çarşamba (bugün) Kaleardı Cami’de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bayburtumuzun arşivi, şehrimizin ilk fotoğrafçı ve kameramanlarından, Maliyeden emekli Naim Sanduk sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.