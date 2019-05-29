Bir süredir tedavi gördüğü Samsun Devlet hastanesinde 61 yaşında hayatını haybeden Naci Memiş memleketi Bayburt’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bayburt’un yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden ,araştırmacı-yazar, milliyetçi ve ülkücü hareketin tanınmış isimlerinden ve Bayburt eski Belediye Başkanı Mete Memiş’in abisi Naci Memiş’in Yeni Cami’de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze töreninde kardeşi Mete Memiş’in yanı sıra yüzlerce seveni ve hemşehrileri saf tuttu. Yeni Cami İmamı Enis Aslan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Meiş'in naaşı Aydıntepe İlçesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Memiş'in cenezesine yoüğun katılım olurken kardeşi Mete Memiş'te taziyeleri kabul etti.

Naci Memiş Kimdir?

1958 yılı Bayburt doğumlu olan Naci Memiş, 1978-1980 yılları arasında Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yaptı. Milliyetçi Çalışma Partisi’nin Bayburt İl Başkanlığını da yürüten Memiş, 1991 seçimlerinde Bayburt Milletvekili adayı oldu. 1993’teki MHP Kongresi’nde Yürütme Kurulu’na girdi, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Yedi seneye yakın Alparslan Türkeş’in yanında bulundu ve özel sekreterliğini yaptı. Türkeş’in talimatı üzerine İslâm’da Birlik Şuuru ve Milliyetçi Hareket adlı seri konferansları düzenledi. Değişik gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Memiş, çeşitli televizyon programları, seminer, konferans, panel ve söyleşilerle ülke meselelerine dair çözüm analizleri yapıyordu.