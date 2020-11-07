Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi.

16 ay önce göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Boşalan Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal getirildi.

Merkez Bankası başkanlığına Eski Bayburt Milletvekili ve Maliye Bakanı Hemşerimiz Naci Ağbal getirildi.

Merkez Bankası Murat Uysal, gece saatlerinde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevden alındı.

Murat Uysal'ın yerine ise eski Maliye Bakanı Naci Ağbal getirildi.

UYSAL, GÖREVİNDEN ALINAN 2. BAŞKAN

6 Temmuz 2019'da dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, görev süresinin dolmasına yaklaşık 10 ay kala görevinden alınmış, yerine dönemin Başkan Yardımcısı Murat Uysal atanmıştı.

Uysal, Çetinkaya'nın ardından görevinden alınan ikinci Merkez Bankası Başkanı oldu.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal 1968’de Bayburt’ta doğdu. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.



Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Ağbal, 24 Kasım 2015'te kurulan hükümette Maliye Bakanlığı görevine getirilmiş, 65. Hükümette açıklanan kabinede yine Maliye Bakanlığı görev almıştır.

Son olarak Ağbal, 2 yıldır Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda görev yaptı.