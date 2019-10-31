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Mutlu Köyünde Yangın.

7 ev, 2 ahır kullanılamaz halde!

Mutlu Köyünde Yangın.
31 Ekim 2019 Perşembe 12:25

Yangına müdahale çalışmalarını takip eden Vali Cüneyt Epcim, “Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Söndürme çalışmalarına müteakip yapılacak hasat tespitiyle vatandaşlarımızın yaraları sarılacaktır.” dedi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında ilk belirlemelere göre 7 ev ile iki ahır kullanılamaz hale geldi. Olayda her hangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Mutlu köyünde saat 14.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangında ilk belirlemelere göre 7 ev ile iki ahır kullanılamaz hale geldi. Olayda her hangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

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