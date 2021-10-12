Mustafa Ahıskalıoğlu’nu vefatının 12. yılında anıyoruz...

Bayburt kültürüne önemli hizmetleri olan Mustafa Ahıskalıoğlu’nun bugün ölüm yıldönümü.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Türküleri denilince akla gelen isimlerden biri olan Mustafa Ahıskalıoğlu, 12 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Söz ve bestesi kendisine ait olan ‘Kara Basma İz Olur’ türküsü ile ünü ülke geneline yayılan, askeri kışlalara giren Ahıskalıoğlu’nun sadece TRT VE MESAM repertuarlarına kayıtlı 25 adet bestesi bulunuyor.

Bayburt’ta gençlik dönemlerinde bir süre tiyatro ve müziği bir arada yürüten ve sonrasında müziğe ağırlık vererek, halk müziği solo ve koro çalışmalarına öncülük eden Ahıskalıoğlu, sadece kendi eserleri ile değil diğer bestekar arkadaşlarına ait türkülerin de her zaman koruyucusu olmuştu.

69 yaşında hayata çok sevdiği memleketi Bayburt’ta veda eden Ahıskalıoğlu, geçim derdini dindirdiği marangozluk mesleğinden arda kalan tüm zamanlarını Bayburt kültürüne ayırmıştı. 14 yaşında sahne tozu yutmaya başlayan Ahıskalıoğlu, ömrünün geri kalan kısımlarında bir çok sahne tecrübesi yaşamış, TRT ekranlarında Orhan Hakalmaz’ın konuğu olmuş, TRT Erzurum Radyosu’nda onlarca kez program yapmıştı. Merhum Ahıskalıoğlu’nu Bayburt kültüründe bıraktığı izlerle hep hatırlayacak, her zaman rahmetle anacağız. Ruhu Şad olsun.

Mustafa Ahıskalıoğlu’ nun Türk Folkloruna Kazandırdığı Eserler

01- Kara Basma İz Olur

02- Tiliko

03- Al Yeşil Giyinmiş Sunalar

04- Bir Serçe Vurdum

05- Çalı Koydum Ocağa

06- Bir Taş Attım Çegile

07- Hacı Bey Beylerin Beyi

08- Oy Nidem (Bir Güzel Geldi Çeşme Başına)

09- Küp Dibinde Pastırma (Mavilim)

10- Attım Sandalyeyi

11- Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor

12- Ulu Cami Direk İster

13- Elinde Şiş Var

14- Güzel Al Giyinmiş

15- Şu Bayburtun Dağlarında

16- Hep Esirler Geldi

17- Hükümetin Kapıları Burmalı

18- Kalenin Ardı Bostan

19- Kuşburnunun Kurusu Tarinnam

20- Kemerin Altından Geçtim

21- Koçları Vurdum Dereye

22- Kuşburnu Derde Derman

23- Mendilinde Kar Getir

24- Gönül Kuşu Gelse Konsa Engine

25- Meyvelerden Üç Meyve Var



