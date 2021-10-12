Mustafa Ahıskalıoğlu’nu vefatının 12. yılında anıyoruz...

Bayburt kültürüne önemli hizmetleri olan Mustafa Ahıskalıoğlu’nun bugün ölüm yıldönümü.
BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Türküleri denilince akla gelen isimlerden biri olan Mustafa Ahıskalıoğlu, 12 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Söz ve bestesi kendisine ait olan ‘Kara Basma İz Olur’ türküsü ile ünü ülke geneline yayılan, askeri kışlalara giren Ahıskalıoğlu’nun sadece TRT VE MESAM repertuarlarına kayıtlı 25 adet bestesi bulunuyor.
Bayburt’ta gençlik dönemlerinde bir süre tiyatro ve müziği bir arada yürüten ve sonrasında müziğe ağırlık vererek, halk müziği solo ve koro çalışmalarına öncülük eden Ahıskalıoğlu, sadece kendi eserleri ile değil diğer bestekar arkadaşlarına ait türkülerin de her zaman koruyucusu olmuştu.
69 yaşında hayata çok sevdiği memleketi Bayburt’ta veda eden Ahıskalıoğlu, geçim derdini dindirdiği marangozluk mesleğinden arda kalan tüm zamanlarını Bayburt kültürüne ayırmıştı. 14 yaşında sahne tozu yutmaya başlayan Ahıskalıoğlu, ömrünün geri kalan kısımlarında bir çok sahne tecrübesi yaşamış, TRT ekranlarında Orhan Hakalmaz’ın konuğu olmuş, TRT Erzurum Radyosu’nda onlarca kez program yapmıştı. Merhum Ahıskalıoğlu’nu Bayburt kültüründe bıraktığı izlerle hep hatırlayacak, her zaman rahmetle anacağız. Ruhu Şad olsun.
Mustafa Ahıskalıoğlu’ nun Türk Folkloruna Kazandırdığı Eserler
01- Kara Basma İz Olur
02- Tiliko
03- Al Yeşil Giyinmiş Sunalar
04- Bir Serçe Vurdum
05- Çalı Koydum Ocağa
06- Bir Taş Attım Çegile
07- Hacı Bey Beylerin Beyi
08- Oy Nidem (Bir Güzel Geldi Çeşme Başına)
09- Küp Dibinde Pastırma (Mavilim)
10- Attım Sandalyeyi
11- Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor
12- Ulu Cami Direk İster
13- Elinde Şiş Var
14- Güzel Al Giyinmiş
15- Şu Bayburtun Dağlarında
16- Hep Esirler Geldi
17- Hükümetin Kapıları Burmalı
18- Kalenin Ardı Bostan
19- Kuşburnunun Kurusu Tarinnam
20- Kemerin Altından Geçtim
21- Koçları Vurdum Dereye
22- Kuşburnu Derde Derman
23- Mendilinde Kar Getir
24- Gönül Kuşu Gelse Konsa Engine
25- Meyvelerden Üç Meyve Var