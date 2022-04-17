Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Batı Afrika ülkesi TOGO'da yüzleri güldürdü.

Müs-Der “Ramazan’ı Birlikte Yaşayalım, Kardeşçe Paylaşalım” sloganıyla çıktığı iyilik yolculuğunda Togo'da üç bin kişiye iftar sofrası kurup kumanya ulaştırırken 200 kişiye de zekât teslimatı yaptı.

BAYBURTGÜNDEM- Yardımlardan Afrikalı ihtiyaç sahipleriyle birlikte, bölgedeki savaşların mağduru mülteciler de istifade etti.

" Bayburt'tan 3 Kıtaya" temasıyla insani yardım ve iyilik çalışmaları yürüterek

Asya ve Afrika’da yürekler fethedildi, Osmanlı yadigarı 109 yıllık Cemiyet aracılığıyla hayır köprüleri kurularak gönüllüler kazanıldı.

Ramazan ayı boyunca Bayburt başta olmak üzere; Türkiye'nin bir çok ilinde ve yurt dışında faaliyet icra eden Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, kardeş sivil toplum örgütü Deniz Feneri'yle birlikte TOGO'da 258 Mazlum ve mağdur insanın katarak ameliyatını da gerçekleştirdi.

Adak ve Şükür kurbanlarının vekaleten kesimi, Su kuyusu açılışı ve medreselerde Kur'an-ı Kerim dağıtımının da yapıldığı Afrika organizasyonu; 35 Hristiyan ailenin İslami seçmesiyle taçlandı.

Sokode bölgesinin Agbanba köyüne; Salim Kantarcı adına inşa edilen Su Hayratı bölge halkının İslam'a ilgi duymasına ve Müslüman olmalarına vesile oldu...