MÜSİAD BAYBURT GENÇ MÜSİAD ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

BAYBURTGÜNDEM HABER- Geleceğin işadamlarını ve MÜSİAD üyelerini yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini gençlerle paylaşmak amacıyla GENÇ MÜSİAD Bayburt’un kurulması çalışmalarına hızla devam ediyor. MÜSİAD Bayburt Başkanı Emre Bayrak, Üyeleri Selçuk Topsakal,Fatih Durgut ve GENÇ MÜSİAD Başkanı Zeki Bahadır Çiftçi’nin ve MÜSİAD Bayburt Müdürü Naci Ahıskalıoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen GENÇ MÜSİD Bayburt oluşumunda, Osman Ali Akbulut,Murat Akpınar,Hüdai Volkan Akçay,Yunus Emre Seyhan,Mehmet Akif Fettahoğlu,Sefa Uçar,Yasin İşcan,Ahmet Ragıp İşaşır Serhat Önal ve Emrah Ateş,formlarını doldurarak katılım sağladılar.

MÜSİAD Bayburt Başkanı Emre Bayrak:

Genç MÜSİAD özetle, işbirliği yanında, güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıkan; toplumun kültür değerlerine, ticaret ahlâkına bağlı ve saygılı; çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip; ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen; çalışma platformudur. İnşallah bu platform Bayburtumuza hayırlı ve uğurlu olacaktır.