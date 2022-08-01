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(MÜS-DER) faaliyetleriyle ilgili Vali Epcim’i ziyaret etti.

Geçmişi 1900'lü yılların başlarına uzanan ve dönemin Bayburt Kaymakamı Tunalı Hilmi Bey tarafından kurulan Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti yurt içi ve yurt dışında yardım faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

(MÜS-DER) faaliyetleriyle ilgili Vali Epcim’i ziyaret etti.
01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:10

BAYBURTGÜNDEM- Faaliyetler kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kacır ve yönetim kurulu üyesi Zülküf Kocabey Vali Cüneyt Epcim’i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim, makamında görüştüğü Cemiyet yetkilileriyle, çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret dolayısıyla Kacır, ve Kocabey'e teşekkür eden Vali Epcim, çalışmalarında başarılar dileyerek yaptığı açıklamada;

''Bayburt sokaklarında yardıma muhtaç dilenen kimselerin imdadına koşan , onlara düzenli maaş bağlayıp dilenmelerine engel olan, topladığı yardımlarla yurt içi ve yurt dışında birçok ihtiyaç sahibi aileye umut ışığı olan cemiyetimizin çalışmalarını ilgiyle takip ediyor, gereken tüm desteği valilik olarak vereceğimizi ifade etmek istiyorum. " ifadelerini kullandı.

Cemiyet başkanı Adil Kacır ise Vali Epcim’e bugüne kadar verdiği destek ve yakın ilgisi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Cemiyetin kuruluş amacı, Birinci Dünya Savaşı’nın meydana getirdiği yıkımdan etkilenen halka ve geçimini sağlamak maksadıyla dilenmeye teşebbüs edenlere yardım eli uzatmaktı. Kaymakam Tunalı Hilmi Bey öncülüğünde dönemin ileri gelenlerinin büyük desteğiyle kurulan cemiyet; “Müslüman dilenmez. Müslüman dilendirmez !” anlayışıyla uzun yıllar önemli çalışmalar yürüttü. Yüz yıl sonra dernek yapısı altında yeniden çalışmalara başlayan MÜSDER bugün Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Derneğin yürüttüğü çalışmalar arasında yoksunluk ve yoksullukla mücadele eden İslam coğrafyaları önemli yer tutuyor. Bu kapsamda MÜSDER 2022 yılı Kurban Bayramı’nda Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede kurban vekâletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Batı Afrika ülkesi Mali ve Togo öncelikli olmak üzere; Bayburt'tan üç kıtaya" temasıyla birçok mazlum coğrafya ile ülkemiz arasında hayır köprüleri inşa eden cemiyet, Veren el ile alan el arasında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

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