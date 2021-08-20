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Mülki idare amirleri atama kararnamesi açıklandı. Kim nereye atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Mülki idare amirleri atama kararnamesi açıklandı. Kim nereye atandı?
20 Ağustos 2021 Cuma 15:36
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BAYBURTGÜNDEM-   Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Yapılan Atamalar ile:

Bayburt Vali Yardımcısı Burak Cimşir – Erzurum Tekman Kaymakamlığına atandı.

Bayburt Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül – Bursa Orhaneli Kaymakamlığına atandı.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız -  Bayburt Vali Yardımcılığına atandı.

Balıkesir Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel - Bayburt Vali Yardımcılığına atandı.

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu- Erzurum Narman Kaymakamlığına atandı.

Çankırı Orta Kaymakamı Bayram Yıldız – Bayburt Aydıntepe Kaymakamlığına atandı.

Bayburt Demirözü Kaymakamı Engin Tok –Yozgat Vali Yardımcılığına atandı.

Bolu Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç – Bayburt Demirözü Kaymakamlığına atandı.

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