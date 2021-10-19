MUHTARLAR GÜNÜ BAYBURT’TA KUTLANDI

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bayburt’ta tören düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM- Saat 10.45'te Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Arif Kalekahyası, törende yaptığı konuşmada, yeni bir dernek olduklarını belirterek, muhtarların daha iyi şartlarda görevlerini yapabilmesi adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kalekahyası, 19 Ekim Muhtarlar gününün önemine değinerek, Bayburt'taki tüm muhtarların günlerini kutladı.

Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu ise, ülkede muhtarlık kurumunun kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829 tarihinin yıl dönümünün 2015 yılından itibaren muhtarlar günü olarak kutlandığını hatırlattı. Devletin vatandaşa ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarların, halkın rahtalıkla ulaşabileceği insanlar olduğunu söyleyen Altundaşoğlu, muhtarların gününü kutlayarak, günün kutlanmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve programı düzenleyen Bayburt Valiliği'ne teşekkür etti.

Törene, Bayburt Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polatimur, siyasi parti temsilcileri ve mahalle ve köy muhtarları katıldı.





