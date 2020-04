MÜFTÜLÜKTEN RAMAZAN KAMPANYASI

Bayburt İl Müftülüğü Koronavirüs (Kovid 19) salgınından etkilenen vatandaşlara maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla “ Bu Ramazan Benim Bir Kardeş Ailem Olsun” adlı bir kampanya başlattı.

Bayburt İl Müftülüğü Personelinden Ramazan öncesi “ Bu Ramazan Benim Bir Kardeş Ailem Olsun” kampanyasında 450 paket gıda yardımı dağıtılıyor. Din görevlilerinin katkılarıyla başlatılan kampanya ile 450 adet gıda paketi ramazandan önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Proje hakkında bilgi veren İl Müftüsü Hasan Başoğlu: “Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, Ülke genelinde olduğu gibi Bayburt İlimizde de, halkımızın yanında ve Onlara hizmet götürmektedir. Bu çerçevede, Vefalı Din Gönüllülerimizle birlikte Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerlerinin kapanması, vatandaşlarımızın yetkililerin uyarı ve telkinleri ile evlerinde kaldıkları bu zaman diliminde, normal zamanlardan daha fazla maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. Bizlerde Başkanlığımızın ve Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın talimatları ile Sayın Valimizin himaye ve destekleri, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkeziyle eşgüdüm halinde onlara maddi ve manevi destek olabilmek için iki proje uygulamaya koyduk.

Birincisi 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 10.064 vatandaşımıza ulaşmaktı, hamdolsun iki hafta gibi bir sürede 7000 küsur vatandaşımıza ulaştık.

İkinci aşamasında ise; Camilerimizi, Kuran Kurslarımızı, hayır ve hasenatlarımızı birlikte yaptığımız, şuanda da bu salgın nedeniyle sıkıntıya uğrayan vatandaşlarımıza vefa göstermek bize düşer dedik. Ve her bir görevlimiz en az bir koli parasını halkımızın her an yanında olan Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlayacak ve burada biriken paralar ile Bayburt'umuz temel dinamiği olan mahalle bakkallarımızdan bu kumanyaları almak. Sonuçta 160 personelimiz “Bu Ramazan Benim Bir Kardeş Ailem Olsun” dedi. 450 adet gıda paketi hazırlandı ve Ramazan ayı arifesinde bugün kardeş ailelere ulaştırılmaya başladık.

Doğumdan ölüme her zaman halkımızın yanında ve onlarla iç içe bir aile olan Vefalı Din Gönüllüsü meslektaşlarıma teşekkür ediyor, salgının bir an önce ülkemizden ve insanlıktan uzaklaştırılmasını, Ramazan ayını hayırlı olmasını, tüm sıkıntılarımızdan kurtulmamıza vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Ayrıca bir şeyi daha iletmek istiyorum, yaklaşık bir aydır Camilerimizden uzağız, çarşılardan sokaklardan ve parklardan uzağız. Biraz dişimizi sıkalım, en az bir, iki hafta daha yetkililerin sözlerine destek verelim ve evlerimizden çıkmayalım , “ Hayat Eve Sığar “ diyelim, dua ile kalalım, İnşallah bu hastalığı da bir an önce Ülkemizden def edelim ” dedi.