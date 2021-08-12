MTTB Bayburt İl Temsilcisi değişti.

Asırlık gençlik hareketi MTTB (Milli Türk Talebe Birliği) Bayburt teşkilatında bayrak değişimi yaşandı. Yapılan görev değişikliği ile Bayburt İl Temsilcisi Mehmet Asif ALAN oldu.

BAYBURTGÜNDEM- 1916 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü gençlik hareketi olan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)’de görev değişiklikleri yaşandı. Yapılan değişiklikle MTTB Bayburt Teşkilatının yeni temsilcisi Mehmet Asif ALAN oldu. MTTB Genel Merkezinde gerçekleşen görev değişikliği programına MTTB Genel Başkanı Dr. İsmail Emrah KARAYEL’in yanı sıra, MTTB Kurucu Genel Başkanı Taha Enes ŞENER, MTTB Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri, MTTB Genel Merkez Yöneticileri ve İl Başkanları katıldı. Genel Başkan Karayel ve Kurucu Genel Başkan Şener görevi devreden Kurucu İl Temsilcisi Salih YILDIZOĞLU’na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek onurluk takdiminde bulundular. MTTB Genel Başkanı Dr. İsmail Emrah KARAYEL ve MTTB Kurucu Genel Başkanı Taha Enes ŞENER, görevi devralan yeni Temsilci Mehmet Asif ALAN’a görevinde başarı temennisinde bulundular.

Görevi devreden Salih YILDIZOĞLU yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin geçmişine ve bugününe damgasını vuran gençlik ve öğrenci hareketi olan MTTB’nin eskimezleri arasına gireceğim bu günde hüzün ve gururu bir arada yaşmaktayım. 105 yıllık tarihe sahip olan teşkilatı Bayburt’ta kurarak bugüne taşımayı bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun ki bizlere 2018 Yılından bugüne MTTB kimliğine yakışan düzenli programlar ve etkinler ile il teşkilatını bugüne getirerek bayrak yarışını yeni il temsilcisine devrediyorum. Bu süre zarfında bizlerle beraber yol yürüyen yönetim kurulunda ki arkadaşlarıma, her sıkıştığımız da fikren bizlerden desteklerini esirgemeyen büyüklerimize, abilerimize teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini temenni ediyorum. Gönül rahatlığı ve huzuru ile de MTTB Bayburt teşkilatının yeniçağın ihtiyaçlarına teşkil edecek olan dönemin başlangıcında olduğumuzu belirtmek isterim. Eskimez MTTB’li kimliğimiz ile Bayburt MTTB için ahir ömrümüzün geri kalanında say edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. MTTB’nin “Ne Zemin Ne de Bir Teras Katıyız, Biz Vatan Köşkünde Çökmez Çatıyız” düsturunu bilen ve unutmayan Bayburt MTTB İl Temsilcisi Mehmet Asif ALAN’a görevin hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

MTTB Bayburt İl Temsilcisi Mehmet Asif ALAN, “Asırlık çınar hüviyetinde olan MTTB teşkilatı, sadece bir ekol değil aynı zamanda bir okul görevi üstlenerek, günümüze ulaşmıştır. Bu okul insana dair var olan din, kültür, sanat, spor, siyaset, ahlak ve birçok hasleti geliştirilerek geleceğin Türkiye’sini oluşturan geçleri yetiştirmeyi gaye edinmektedir. Geleceğin Türkiye’sini inşa ederken Dünyanın içerisinde bulunduğu Dördüncü Sanayi Devrimi gibi teknolojik, ekonomik ve siyasal dönüşümü yakalayaran milli ve manevi değerlerle birleştirecek olan gençliğin yetiştiği MTTB’nin il temsilciliğini üstlenmenin mutluluğunu yaşamaktayım. Cemil MERİÇ’in tarif ettiği İsteyen, Arayan, Susayan Talebelerin yetiştiği bu ocakta, sorumluluğumun farkında olarak, Bayburt’ta bulanan tüm paydaşlar ile birlikte hareket ederek devraldığımız bayrağı ileriye taşıyacağız. Bu münasebetle Milli Türk Talebe Birliği Bayburt Teşkilatına kazandırdıklarından ve çalışmalarından dolayı kardeşim Salih YILDIZOĞLU’ndan Allah razı olsun. Unutmayalım, bir göreve başlarken ki tavrımız kadar bırakırken ki tavrımız önem arz etmektedir. Rabbim göreve hayırla başlayıp hayırla bırakmayı nasip etsin.” şeklinde konuştu.