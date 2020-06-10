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Milli Türk Talebe Birliği Bayburt İl Temsilcisi Salih YILDIZOĞLU, Ayasofya ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.
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MTTB Bayburt İl Başkanlığı Ayasofya Camii Basın Bildirisi

Milli Türk Talebe Birliği Bayburt İl Temsilcisi Salih YILDIZOĞLU, Ayasofya ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

MTTB Bayburt İl Başkanlığı Ayasofya Camii Basın Bildirisi
10 Haziran 2020 Çarşamba 12:48

Yıldızoğlu’nun açıklaması şöyle: “Bilindiği üzere tarihi camilerin müzeye, depoya ve hatta ahıra çevrildiği, içlerindeki yüzlerce nadide eserin talan edildiği bir dönemde maalesef Ayasofya Camii de 1934 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiştir.

Bizans’tan çok Bizansçı, Batıdan daha Batıcı olan ve milletin değerleriyle daima kavgalı olan malum zihniyet, ecdadın bize bıraktığı en büyük miraslardan Ayasofya’nın kıymetini de bilememiştir

Cihanın en güzel beldelerinden İstanbul’un kalbi mübarek mekân Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyüğü olmuş ve öz ruhumuz müzeye kaldırılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in kıyamete kadar camii olarak kalmasını bütün insanlığa emanet ve vasiyet ettiği Ayasofya, secdeye hasret kalmıştır!

Artık Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır.

Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi; Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlıya "ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç!" demekten farksızdır.

Ayasofya açılacak... Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek.

Bu noktada ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya Müslümanlarının gözü, kulağı haline gelen ve hasretle beklenen Ayasofya Camii ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte sonsuz destek olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

Ayasofya’nın müze kaldığı her gün bizler için ızdırap, cami olarak ibadete açıldığı gün ise tüm dünya Müslümanları için bayram olacaktır...

Evet, Ayasofya’yı artık önüne geçilmez bu sel açacak!”

Zincirler Kırılacak Ayasofya Açılacak!

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