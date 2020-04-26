MOLDOVA'DAN GETİRİLEN 100 TÜRK VATANDAŞI BAYBURT'TA KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİ.

Moldova'dan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Erzurum'a getirilen 2 si Bebek 98 Türk vatandaşı olmak üzere 100 kişi, otobüslerle Bayburt'a gelerek KYK Yurduna yerleştirildiler.

Moldova'dan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Erzurum'a getirilen 98 Türk vatandaşı ve 2 bebek olmak üzere 100 Türk Vatandaşı, otobüslerle Bayburt'a gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sultan Fahriye Kız Yurduna yerleştirildiler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dış işleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 100 kişi, Moldova'dan kalkan uçakla Erzurum'a getirilen ve Polis ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Kara yolu ile 8 Otobüsle Bayburt'a getirilen Türk Vatandaşları Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülerek ve sağlık kontrolünden geçirilerek, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sultan Fahriye Kız Yurduna yerleştirildiler.