MODERN CANLI HAYVAN PAZARI HİZMETE AÇILDI

Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinde önemli bir konuma taşıyacak olan Tarım Yerleşkesi içerisinde yer alan Modern Canlı Hayvan Pazarı dualarla hizmete açıldı.

>>>>>>Bünyesinde kapalı ve açık olmak üzere iki pazar barındıran ve toplam 9 dönüm alan üzerine kurulu Modern Canlı Hayvan Pazarı, 3000 küçükbaş ve 3000 büyükbaş olmak üzere toplamda 6 bin kapasiteye sahip. Ayrıca pazarda bulunan sosyal donatılarda alış veriş yapmaya gelen vatandaşlar ve hayvan sahipleri için bay ve bayan wc ler, mescit, çay ocağı ile lokanta da mevcut.

Törende konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Hepinizin malumu olduğu gibi Bayburt tarım ve hayvancılığın yoğun yaşandığı bir şehir. İnsanımızın en büyük geçim kaynaklarından biri hiç kuşkusuz ki tarım ve hayvancılık. Bu nedenle özellikle yeni açılacak olan hayvan pazarı bizim buradaki hemşehrilerimizi, bu hizmeti yapan insanlarımızı bir nebzecik olsun rahatlatacak; uzun vadede bir gelir kaynağına kavuşmuş olacaklar. Yıllar boyunca göç veren bir ilin mensupları olarak bir zamanlar mevcut hayvan potansiyeline baktığımızda 1980’li yıllarda köylerimizin boşalmadığı o dönemlerde yeteri kadar hayvan potansiyeline sahip olduğumuzu görüyoruz. O günkü tarihlerde yaklaşık 90 bin büyük baş, 260 bine yakın küçükbaş hayvanın yetiştirildiği bu bölgede aradan geçen zaman sürecinde ister istemez göç dalgasıyla beraber hayvan potansiyeli de düşmüş bugün devletimizin devreye soktuğu bir takım kalkınma modelleriyle beraber şu anda yaklaşık 45 bin küçükbaş, 85 bin büyükbaş hayvana ulaşmıştır” diye konuştu.

Bayburt’un geçim kaynağının temelde tarım ve hayvancılık olduğunu vurgulayan Başkan Pekmezci, “Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren Tarım Yerleşkesi’nin bir an önce tamamlanması adına büyük gayret sarfettik. Eski hayvan pazarının yeri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olup kapalı spor salonu yapılacağı için bir an önce orayı tahliye etmek durumunda kaldık ve çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle Kovid-19 sürecinde pazarın kapalı bulunduğu dönemi de en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarımızı tamamladık. Bugün sizlerin, Bayburt halkının, Bayburt bölgesinin hizmetine sunmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

Pazarın bölgenin hayvan borsasına da katkı sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Pekmezci, “Bayburt Tarım Yerleşkesi içerisinde bulunan canlı hayvan pazarı Bayburt’a, bölgesine ve hayvan borsasına çok büyük bir destek sağlayacak konumdadır. Buraya gelen çiftçilerimizin, celepcilerimizin burada alışveriş yaparken kendi ihtiyaçlarını da görebilecekleri sosyal donatı alanları da rahatlıkla hizmet verebilecek konuma getirilmiştir. İnşallah burada ki hizmetler sonrasında hemşehrilerimiz bol kazançlar elde ederler ve bizde bundan büyük mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

Modern Canlı Hayvan Pazarının yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Pekmezci, “Bu tesisin yapımı aşamasında öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, başta gerçek manada emeği olan önceki dönem Belediye Başkanımız Mete Memiş Bey’e ve onun mesai arkadaşlarına huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyorum. Onların başlattığı ve bizim bugün tamamladığımız tesisle inşallah Bayburt kendinden beklenen bir yayla şehri, bir güzel şehir olma yolunda ilerlerken bizde bu şehirde birlikte yaşmanın mutluluğuna ereriz. Biz bu yaşadığımız şehirde birbirimizi gönülden sevdiğimiz müddetçe, birbirimize gönülden bağlı olduğumuz müddetçe, birbirimizin her derdine deva olacak manada gayret ettiğimiz müddetçe inşallah Bayburt’u daha güzel günlerde, daha güzel ortamlarda bulacağız. Yine göreve geldiğimiz günden beri gayret sarfeden belediyemizin başta belediye başkan yardımcıları olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu projelerin oluşmasında bize destek sağlayan Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm de ilimizin valisi Sayın Cüneyt Epcim Bey’e içten ve samimi duygularla göreve geldiğim andan itibaren söz konusu kapalı spor salonu yapılacak alanın tahliye edilmesi konusundaki gayretleri ve oradaki inşaatın başlaması adına verdiği mücadele sonrasında onun bir semeresi olarak bizde burayı tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında devam eden projelere dair bilgilerde veren Başkan Hükmü Pekmezci şöyle devam etti: “Şu anda bulunduğumuz alanın biraz ilerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi çalışması gerçekleştiriliyor. Artık son aşamada ihalesi yapıldı yakın bir zamanda o tesisi de hizmete açacağız. Yine hemen yanı başımızda bir mezbahanemiz var. Bu kesimhanenin de haziran aynın başında son ihalesi yapıldı yaklaşık 2 Milyon 400 Bin TL bedelle yer teslimini yaptık. Yakın bir zamanda da mezbahaneyi Bayburt halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bütün bu çalışmalarda emeği geçen, gayret eden, içinde bir nebzecik olsun emek veren herkese Bayburt halkı adına şükranlarımı sunuyorum.”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise, “Hepimizin bildiği gibi Bayburt’ta cumhuriyet tarihinin esasında en büyük yatırım projelerine başlanılan bir süreç hala devam ediyor. Bir tarafta koronavirüs ile mücadele devam ederken bir taraftan da böyle devasa projelerin etap etap da olsa açılışını yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tarım ve hayvancılık alanında büyük bir proje olan tarım yerleşkesi projesi de bir o kadar önemli. Bu projeye emeği geçenleri kutluyoruz. Başta Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci’yi tebrik ediyorum. Kalkınma Ajansımızın geçmiş dönem yöneticilerini tebrik ediyoruz. Emeği geçenleri belediye başkanımız, geçmiş dönem belediye başkanımız, kalkınma ajansı yönetim kurulunu tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pazar hakkında sayısal bilgiler veren Bayburt Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu da konuşmasında, “2016 yılında KUDAKA ve Bayburt Belediyesi ortaklığı ile başlayan Modern Hayvan Pazarı projesi 1000 adet büyükbaş ve 2100 adet küçükbaş olmak üzere açık ve kapalı olarak projelendirilmiştir. Buna istinaden 1Milyon 197 Bin TL bedelle ihalesi yapılmış olup 09.02.017’de ihale sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşmeye KUDAKA tarafından 682 Bin 457 TL destek sağlanmıştır. Bu ihale kapsamında tamamlanamadığından dolayı belediyemiz tarafından 1 Milyon 488 bin TL bedelle yeniden ikmal ihalesi yapılmış olup hayvan pazarı tamamlanmıştır. Belediyemiz tarafından ihtiyaçtan dolayı ilave olarak 5.500 metrekarelik kısma yeniden açık hayvan pazarı planlanarak yapılmıştır. Açık hayvan pazarı çalışmaları kapsamında asfalt, kapalı padoklar, çevre duvarları, kamera sistemleri, korkuluklar, kapı ve pencere çalışmaları yapılmıştır. Açık hayvan pazarında 1000 adet küçükbaş ve 1000 adet büyükbaş hayvan kapasitesi mevcut olup tüm pazarda toplam 3000 adet büyükbaş ve 3000 adet küçük küçükbaş hayvan kapasitesi sağlanmıştır. Açık hayvan pazarı belediyemiz tarafından 1,5 Milyon TL bedelle hizmete sunulmuştur” şeklinde bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Modern Hayvan Pazarı’nın dualarla açılışı gerçekleştirildi.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, Belediye Eski Başkanı Mete Memiş, Belediye Eski Başkanı Bekir Çetin, Belediye Eski Başkanı Vural İşaşır, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Gelecek Partisi Bayburt il Başkanı Nazir Güler, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, kurum müdürleri, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Bayburt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şentürk, MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Erdal Şentürk, esnaf odaları başkanları, İl Genel Meclisi Eski Başkanı Yusuf Elçi, Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Zübeyde Çelik, Muhtarlar Derneği Başkanı Ebubekir Altundaşoğlu, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, Bayburt Belediyesi’nde görevli birim müdürleri, köy muhtarları, merkez mahalle muhtarları, iş adamları, veteriner hekimler ve vatandaşlar katıldı.