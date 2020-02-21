MİRALAY SABRİ BEY MEZARI BAŞINDA ANILDI..

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 1916 yılında Kop Dağlarında Rus kuvvetleriyle cereyan eden savaşlarda Rus süvari birliklerinin hücumu karşısında kontrolsüz olarak geri çekilen erleri durdurmaya çalışırken, Ahsunk (Gümüşsu) Köyü Hanları mevkinde atının üzerinde alnından vurularak şehit edilen 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey’in Kaleardı Mahallesi’nde bulunan kabri ziyaret edildi.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hv. Svn. Alb. Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Alb. Halil Murat Bilgiç, Belediye Eski Başkanı Mete Memiş, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, kurum müdürleri, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin ve stk temsilcileri katıldı.

Ziyaret sırasında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Hv. Svn. Alb. Yusuf Diker şehit miralayın kabrine çiçek bıraktı.

Daha sonra Bayburt Müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yapılan duanın ardından ziyaret sona erdi.