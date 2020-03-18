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Milli Savunma Bakanlığından Çanakkale Zaferine özel video

Milli Savunma Bakanlığından Çanakkale Zaferine özel video Milli Savunma Bakanlığı(MSB) 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu paylaştı.

18 Mart 2020 Çarşamba 11:47

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan video için, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünde toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale'de savaşan askerlerin arşivdeki görüntü ve fotoğraflarına da yer verilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

Videoda şu ifadeler yer alıyor:

"Ben, zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan şanlı Türk ordusunun askeri. Ben, Mehmetoğlu Mehmet. Çanakkale'de, daha 15'inde bir kınalı kuzu. Dumlupınar'da 26'sında bir cengaver. Kore'de, Kıbrıs'ta, Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de nice destanlar yazan. Ben, gökten ölüm yağarken gücümü damarlarındaki asil kandan alarak namerdin karşısında dimdik duran. Ben, zulme baş eğmeyen yiğit. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diye cenk meydanına koşanım. Ben, bayrağına aşık. Ben, Allah'a kurban olanım. Buralarda aramayın beni. Ne azapta, ne nardayım. Ölümsüz şerbetini içtim ben. Bundan gayrı, bakmaya doyamadığınız mavi göklerin binbir tonundayım.

Seher vakti, esen meltemin kırlara bıraktığı o eşsiz çiy tanesinin sırrındayım. Gözlerinizi kapatıp dinleyin. Usulca fısıldayan yağmur damlalarının sesindeyim. Ben, Mehmetoğlu Mehmet, vatanımın semalarında onurla dalgalanan bayrağımın ayı, yıldızıyım. Bu toprağı vatan yapan binlerce şehitten sadece biriyim."

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