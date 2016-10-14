MİLLİ GURURUMUZ HAKAN ÇALHANOĞLUNUN VEFAT EDEN BABAANNESİ KÖYÜNDE DEFİN EDİLDİ

Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 65 yaşında vefat eden Babaannesi Hünkâr Çalhanoğlu'nun Cenazesi, Bayburt'a bağlı Konursu Köyünde Defnedildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hafta sonu oynanacak maç nedeniyle kulübünden izin alamaması nedeniyle cenaze törenine katılamazken, törene Almanya'dan gelen babası Hüseyin Çalhanoğlu ile Gümüşhanespor'da forma giyen kardeşi Muhammet Çalhanoğlu, Gümüşhanespor yöneticileri ve futbolcuları, Bayburt Grup Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Hünkâr Çalhanoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Konursu köyündeki aile mezarlığında defnedildi.