Anadolu Gençlik Derneği her yıl 31 Aralık’ta olduğu gibi Mekke’nin Fethi’ni kutladı.

Bayburt Kapalı Spor Salonu'ndaki program yoğun ilgi gördü. Dünya ve Türkiye dereceleri bulunan Hafız Musa Coşkun ile Abdulkadir Coşkun ve Hacı Şaban Aygünoğlu tarafından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mehter Grubu sahne aldı.

Talip Öztürk'ün ilahiler okuduğu gecede, Cıvıltı Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterileri ve Siyer Nebi Yarışmasında derceye girenlere ödüller verildi.

AGD Bayburt Şubesi Başkanı Faris Tütüneken, programda yaptığı konuşmada dünyada zulüm gören müslümanları hatırlattı.

Tütüneken, "Miladi takvimle 2018 yılını artık geride bırakıyoruz ancak unutmamamız gereken olaylar var. Suriye’de iç savaş sekizinci yılını bitirmek üzere. Filistin toprakları 100 yılı aşkındır işgal altında ve o topraklarda 70 yıldır işgalci İsrail.

Yemen’de acımasız bir iç savaş devam ediyor, sadece bombalar değil açlık ve salgınlarda binlerce çocuğun ölüm nedeni. Libya’da sular durulmuş değil. Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik baskılar devam ediyor. Nijerya’dan Somali’ye Müslümanların yaşadığı birçok Afrika ülkesinde çatışmalar nedeniyle kırsal alanlar boşalmış, yüz binlerce insan toplama kamplarında yaşıyor. Diğer taraftan 7 milyar 600 milyon insanın yaşadığı bu gezegenimizde her 5 saniyede bir 1 çocuk açlık nedeniyle ölüyor. Her 4 saniyede 1 bir insan mülteci pozisyonuna düşüyor.

Son 5 yıl içerisinde on binlerce insan Akdeniz’i aşmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Avrupa’ya ulaşan çocuklardan on binlercesi kayıp, bir o kadarı da haz köleleri olarak kullanılıyor. Her gece 800 milyondan fazla insan aç yatıyor. Yaklaşık 1 buçuk milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum ve 2 milyar insanın yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

Yılbaşı gecesi eğlenceleri adı altında dünya milletlerine çirkinliklerin dayatıldığını söyleyen Tütüneken, "Emperyalist güçler tüm bunlar olurken hem kendi ülkelerinde hem de sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı şekillerde uyutup uyuşturarak kitleleri duyarsızlaştırıyorlar ve hakikati örtbas ediyorlar. Kitlesel göz boyamanın enstrümanlarından biri de hazırlıkları günler öncesinden başlayan yılbaşı gecesi eğlenceleridir.

Biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz.

Bu gecenin yılbaşı çekilişi gibi değişik organizasyonlarla Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okullarda öğretmenler vasıtasıyla körpe dimağlara aşılanmasını ise kabul edilemez buluyoruz" diye konuştu.