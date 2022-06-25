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MİLLETVEKİLİ OSMANAĞAOĞLU’NDAN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından düzenlenen “ADIM ADIM 2023; İLÇE İLÇE ANLATMA VE AYDINLATMA TOPLANTISI” programları çerçevesinde Bayburt’a gelen Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

MİLLETVEKİLİ OSMANAĞAOĞLU’NDAN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
25 Haziran 2022 Cumartesi 10:32

BAYBURTGÜNDEM- Milletvekili Osmanağaoğlu’na ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyeleri İdris Aydın, Musa Küçük ve Mertcan Ağaç, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı ve MHP'li yöneticiler eşlik etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Pekmezci, Milletvekili Osmanağaoğlu ve beraberindeki heyeti Bayburt ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Bayburt’un tarihi, kültürü ve Türk Dünyasındaki konumu hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Osmanağaoğlu ise Tarih ve Kültür Şehri, Dede Korkut diyarı Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başkan Pekmezci’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunan Osmanağaoğlu MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin kendisine ve Bayburt halkına selamlarını iletti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Pekmezci, Milletvekili Osmanağaoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyelerine ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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