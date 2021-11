MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, beraberindeki heyetle birlikte Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Milletvekili Bulut'a ziyarette Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP MYK Üyeleri İdris Aydın, Musa Küçük, Volkan Dudu ve Mertcan Ağaç, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Ahmet Çalışkan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve MHP'li yöneticiler eşlik etti.



Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş'un Bayburt'taki basın tarihi ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti hakkında verdiği bilgiden sonra konuşan Milletvekili Yücel Bulut, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



'İl İl Anadolu ve Adım Adım 2023' program başlığı altında Türkiye'yi gezdiklerini söyleyen Milletvekili Bulut, Türkiye'de emperyalistlerin, küresel güçlerin işbirlikçilerinin her daim maskelerinin düştüğünü belirterek, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yaklaşımına sert ifadelerle yüklendi.



Bulut, 'küresel ihanet şebekelerinin izdüşümleri' olarak nitelediği Türkkan için, "Türk milleti üzerine kurgu yapanlar gördüğünüz üzere bir haftadır, yeni bir rezaletle Türkiye gündemindeler. En sonunda da hepimizin gözleri önünde, bizi dehşete düşürecek şekilde kendisini Türk milliyetçisi olarak, ülkücü olarak tarif edenler, hiçbir zaman itibar etmediğimiz ve inanmadığımız bu söyleme sığınanlar, bundan iki gün önce arsız bir şekilde bir şehidimizin yakınına, bacısına, namusuna, şerefine pespaye bir şekilde hakaret ederek, bir kere daha maskesini düşürdü. Bunlar küresel dinamiklerin, emperyalist dinamiklerin demokrasi sosuna batırdıkları, demokrasi ve barış boyası ile boyadıkları, yeri gelince milliyetçilik boyası ile boyadıkları işbirlikçiler ve küresel ihanet şebekelerinin Türkiye'deki izdüşümleri" ifadelerini kullandı.



Anadolu'nun Türk mührü ile mühürlendiğini belirten ve Cumhuriyetin değil 100. yılının 1000. yılının dahi coşkuyla kutlanacağını belirterek, "Bu toprakların her evladı saçının her teline kadar değerlidir. Ecdadımızın bize bıraktığı bir miras gibidir. Bugün bu değerlendirmeleri yaparken, bir siyasi görüşü bir yere hapsetme çabası ile yapmıyoruz. İnanmış ve samimi insanların bütün düşünce dünyalarına saygı duyuyoruz. Bizim anlatmak istediğimiz vatandaşımızın samimi duygularını düşünce dünyasını istismar ederek, Türk milletini dönüştürme projesine, bu ateşe odun taşıyan küresel işbirlikçilere ve aynı izdüşüm içerisinde hareket eden yönelik kadrolara dairdir" diye konuştu.



Milletvekili Bulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:.



"Milletimiz sinsice devam eden kurgunun farkında"



'İl İl Anadolu ve Adım Adım 2023' programı kapsamında Türkiye'yi geziyoruz. Ziyaretlerde gördüğümüz her türlü fesata, fitneye, kurguya rağmen ve topluma akıtılmak istenen kirli propaganda ve zehre rağmen vatandaşımızın çok önemli bir kesimi Türkiye üzerinde 15 Temmuz gecesi ete kemiğe bürünmüş bir şekilde vücut bulmuş bir şekilde oynanan, 15 Temmuz akşamı püskürtülen ama sinsice devam eden kurgunun ve operasyonun farkındalar. Türkiye, tarihinin en büyük kırılma noktalarından birini yaşıyor. 1923 yılında Türk milleti hep birlikte bir karar verdi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son 150 senesine denk gelen Türk milletini köleleştirme, Türk milletini ehlileştirme, dizginleme ve zincirlere vurma operasyonlarına karşı bir avuç inanmış insan Anadolu'da tekrar bir iman meşalesi yakarak, milli mücadeleyi başlattılar ve tam bağımsız Türkiye ülküsünü Cumhuriyet ile ete kemiğe büründürerek bizlere bir miras olarak bıraktılar. Cumhuriyetin 100. yılına doğru ilerlerken tam bağımsız Türkiye yaklaşık 50, 60 yıldır üst üste operasyon yiyor. Son 20 yılda bu operasyonlar içimizden de hainlerin devşirilmesi ile kendi milletine bomba yağdıracak, kendi milletine namlu çevirecek işbirlikçilerin de bulunması suretiyle iyiden iyiye ete kemiğe büründü. Cumhuriyetin 100. yılı 1923'le bir hesaplaşma arenasına çevrilmek isteniyor. Dolayısıyla siyaset yeni baştan dizayn edilmek isteniyor, kurgular yeni baştan oluşturulmak isteniyor. Aziz milletimizin şiddetle, silah zoruyla başarılamayan ehlileştirme, devşirme ve dönüştürme operasyonu bu defa sinsi ve masabaşında oluşturulmuş kurgularla hayata geçirilmek isteniyor. İşte biz bu inanç ve karalılıkla hakikati anlatabilmek için bütün kadrolarımızla sahaya indik. Bizi mutlu eden bir gelişme var. Hakikati bizim anlatmamıza gerek yok, milletimiz üzerimizde oynanan oyunların, kurgulanan ve her gün yenisi pazarlanan, peydahlanan spekülasyonların şükürler olsun ki farkında. Tabii oyun nerede kurulursa kurulsun, Türk milletinin asli sahibi, asli koruyucusu bizler değiliz, Cenab-ı Allah. Dolayısıyla bizler ne zaman dara düşsek, ne zaman Türk milleti istiklal ve ikbal arayışına girse, Cenab-ı Mevlanın mutlaka bir yardımı bu topraklara somut bir şekilde oluyor."



"Küresel ihanet şebekelerinin Türkiye'deki izdüşümleri"



"Türk milleti üzerine kurgu yapanlar gördüğünüz üzere bir haftadır yeni bir rezaletle Türkiye gündemindeler. En sonunda da hepimizin gözleri önünde, bizi dehşete düşürecek şekilde kendisini Türk milliyetçisi olarak, ülkücü olarak tarif edenler hiçbir zaman itibar etmediğimiz ve inanmadığımız bu söyleme sığınanlar, bundan iki gün önce arsız bir şekilde bir şehidimizin yakının bacısına, namusuna şerefine pespaye bir şekilde hakaret ederek, bir kere daha maskeleri düştü. Bunlar küresel dinamiklerin, emperyalist dinamiklerin demokrasi sosuna batırdıkları, demokrasi ve barış boyası ile boyadıkları yeri gelince milliyetçilik boyası ile boyadıkları işbirlikçiler ve küresel ihanet şebekelerinin Türkiye'deki izdüşümleri. Cenab-ı Mevla bir kere daha millete hakikati gösterebilmek için bu boyaları, her köşebasında tel tel yüzlerinden döküyor ve altlarındaki kir ve pası millete gösteriyor. Dolayısı ile zerre kadar şüpheniz olmasın, Bayburt Türk tarihinin önemli noktalarından bir tanesi. Bayburt çilenin, acının ve gözyaşının adı. Bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşamanın ne demek olduğunu 2021 yılının Türkiyesi'nde de bunu en iyi bileceklerden biri Bayburt. Buradaki her ev, her anımız, bacımız, kardeşimiz olanın bitenin farkında. Bu topraklarda geçmişte yaşanan acılar yaşanmasın diye büyük bir şuur ve idrakle Cumhur İttifakı'nın çevresinde toplanacağından zerre kadar şüphe duymuyorum. Toplumun hiçbir ferdi ile bizim çatışmamız olamaz. Biz bu toplumun, Kürdü, Lazı, Çerkezini ayrı seviyor, hepsini Türk milletinin ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz. her türlü inanç ve değere eşit mesafede duruyoruz. Türk Milletini zenginleştiren, besleyen ana damarlar olarak görüyoruz. Her siyasi görüşteki vatandaşımıza da aynı gözle bakıyoruz."



"Dünya bilmeli ki kainatın son gününe kadar Anadolu Türk mührü ile mühürlenecek"



Bu toprakların her evladı saçının her teline kadar değerlidir. Ecdadımızın bize bıraktığı bir miras gibidir. Bugün bu değerlendirmeleri yaparken, bir siyasi görüşü bir yere hapsetme çabası ile yapmıyoruz. inanmış ve samimi insanların bütün düşünce dünyalarına saygı duyuyoruz. Bizim anlatmak istediğimiz vatandaşımızın samimi duygularını, düşünce dünyasını istismar ederek, Türk milletini dönüştürme projesine, bu ateşe odun taşıyan küresel işbirlikçilere ve aynı izdüşüm içerisinde hareket eden yönelik kadrolara yönelik demeçlerdir. Dolayısı ile Cumhuriyetin 100. yılını bir olarak, birlikte olarak, aynı İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyleyerek, aynı sancak altında gururla, aynı istikbale bakarak karşılayacacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını değil, buradan bütün dünya bilmeli ki kainatın son gününe kadar Anadolu Türk mührü ile mühürlenecek, Türk milletinin aziz bir vatan coğrafyası olarak kalacak, Cumhuriyetin değil 100. yılı, 1000. yılında da burada gelecek nesiller namusu ve iffeti altında kutlayacaklar. Ben bu vesile ile bizleri ağırlayan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanına, bizi kabul eden değerli Belediye Başkanı ağabeyimize ve yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum."



Bulut'un konuşmasının ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de kurucuları arasında yer aldığı Bayburt Gazeteciler Cemiyeti hakkında bilgiler verdi.



Milletvekili Bulut ve beraberindekiler Bayburt Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinin ardından Bayburt ziyaretine esnaf gezisi ile devam ettiler.