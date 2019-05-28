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MHP İl başkanı Bekir Kasap Gazetemize açıklamalarda bulundu.

Cumhur ittifakına Destek vermek için İstanbulda çalışmalar yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap ve MYK Üyesi İdris Aydın Gazetemizi ziyaret ederek açıklamalarda bulundular.

MHP İl başkanı Bekir Kasap Gazetemize açıklamalarda bulundu.
28 Mayıs 2019 Salı 18:04

               Gazetemizi ziyaretlerinde, İstanbul seçimleri için Milliyetçi hareket Partisi genel merkezinin talimatıyla İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırıma destek için Tüm Dernekleri ziyaret etmeyi planladıklarını ve bir çok derneği,Ramazan standını ziyaret ettiklerini ifade eden Kasap,mahalle toplantıları ve iftar programları yaptıklarını belirttiler.Ramazandan sonrada tekrar gelip seçim çalışmalarına katılacaklarını belirttiler.

              İstanbul’da Cumhur ittifakının mutlaka kazanacağını belirten Kasap,Ekrem İmamoğlu’nun bir proje olduğunu,31 Mart seçimlerinde ve daha sonrasında görüldü ki projeye destek dışarıdan ve içerden ,FTÖ,PKK  desteğiyle sürmektedir.

Tatil Planı yapan Hemşerilerimiz Tatillerini 23 Haziran sonrasına ertelesinler..

              İstanbul seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek ,Bayburt’a tatile gidecek hemşerilerimiz,yazlıkçılarımızın eğer gitmedilerse ,23 hazirana kadar ertelemelerini ,eğer gittiyseler 23 haziran öncesi Bayburt’tan İstanbul’a seçim için ücretsiz bir şekilde oy kullanabilmelerini sağlayacağız dedi.

Kasap ayrıca bugün rahmani rahmete kavuşan Naci Memiş'e Allahtan Rahmet etsin.Mekanı Cnnet olsun ,Tüm Camiamızın ve Bayburtun Başı sağolsun dedi.

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