Mete Memiş,sosyal medyada dolaşan iddialara cevap verdi.

Bayburt Eski Belediye Başkanı Mete Memiş üç gündür Sosyal Medyada dolaşan iddialara cevap verdi.Sosyal Medyadan bir çok eski ve yeni siyasetçiyle alakalı bir çok iddiada bulunan şahısın iddialarına Eski Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş cevap verdi.

Başkan Memiş,Bu iddialarda bulunan ve yönlendirenlerle mahkemede hesaplaşacağız dedi.

Aziz ve pek kıymetli hemşehrilerim,

Son günlerde sosyal medya üzerinden şahsıma yönelik itibar suikasti yapmaya çalışan siyasi tetikçi rolüne bürünmüş zavallı, müptezel, müfteri bir şahıs tarafından siz değerli hemşehrilerimin ve bizi tanıyan değerli dostlarımızın zihinlerinde soru işaretleri oluşsun diye yazılan -ya da yazdırılan- alçak bir iftira sebebiyle bu açıklamayı yapıyorum.

Hemen ifade etmeliyim ki Bayburt Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bu zavallı, attığı iftiranın bedelini hukuk önünde ödeyecek. Bu zavallıya iftiraları yazdıranlar, onu yönlendirenler ve bu zavallıdan daha müptezel olan “Belhüm Adal”larla da hesaplaşmamız olacak.

Değerli dostlarım,

İddiaya (daha doğrusu iftiraya) esas olan konu hakkındaki açıklamam şu şekilde:

1- Türkiyemizdeki nehir ve çayların isimleri ve kapsadığı alanlar “KIYI KANUNU”na göre düzenlenir. Muhatap Belediye değil Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

2- Bayburtumuzun imar planı 1992 yılında yapılmıştır. 2003 yılında ise yeniden yapılarak uygulamaya konulmuştur. İftiraya konu yapılaşma süreci bu tarihten başlayarak müteahhit firmaların kanun ve yönetmelikler çerçevesinde arsa sahipleri ile anlaşmaları sonucu devam etmiştir. Yani 2014 yılına kadar bu bölgede yapılaşma zaten vardı.

3- Belediyelerin asli görevlerinden biri toplu taşımacılık hizmetidir. O gün Belediye Meclisimizin oy birliği ile aldığı kararla 5 adetlik halk otobüsü hizmeti Bayburt halkına sunulmuş ve bu uygulamamız büyük memnuniyetle karşılanmıştır.

4- Akıl ve izandan yoksun bir başka saçmalık ise gizli bir hesabımızın olabileceği beyanıdır ki bütünüyle kamuoyunu aldatmaya yönelik alçak bir iftiradan ibarettir.

Bu zavallı, bu müptezel, bu müfteri ve bu nesneyi kullananlar bilsin ki attığınız zehirli oklar abdestimi bozamayacak. Aşağıların aşağısından gelen sesleriniz yok hükmündedir. Kurmak istediğiniz tuzakları Rabbim kendi başınıza geçirecektir.

Selam, saygı ve sevgilerimle.

Mete Memiş