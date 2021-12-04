Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun acı günü!

Merkez Bankası Başkanı ,Bayburt Eski Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun kız kardeşi Serap Görcü vefat etti.

BAYBURTGÜNDEM-

Bayburt eski milletvekili Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr.Şahap Kavcıoğlu’nun kız kardeşi Serap Görcü (51) koronavirüs tedavisi gördüğü Koşuyolu Hastanesinde yaşamını kaybetti.

Serap Görcü’nün cenazesi Bu gün öğlen namazını müteakip İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Câmi-i’nde kılındıktan sonra Ümraniye Kocatepe mezarlığına toprağa verilecek.

Görcü'nün vefatı sonrası taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, da, "Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun." paylaşımıyla Görcü'nün yakınlarına başsağlığı diledi.