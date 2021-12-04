Merkez Bankası Başkanı ,Bayburt Eski Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun kız kardeşi Serap Görgü vefat etti.
MEMUR-SEN engelli komisyonu / 3 aralık dünya engelliler günü basın açıklaması
Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
2021-2022 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimleri, Rektörlüğün onayı ve desteği ile yapıldı.
banner520

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun acı günü!

Merkez Bankası Başkanı ,Bayburt Eski Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun kız kardeşi Serap Görcü vefat etti.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun acı günü!
04 Aralık 2021 Cumartesi 12:57

BAYBURTGÜNDEM- 

Bayburt eski milletvekili Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr.Şahap Kavcıoğlu’nun kız kardeşi Serap Görcü (51) koronavirüs tedavisi gördüğü Koşuyolu Hastanesinde yaşamını kaybetti.

Serap Görcü’nün cenazesi Bu gün öğlen namazını müteakip İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Câmi-i’nde kılındıktan sonra Ümraniye Kocatepe mezarlığına toprağa verilecek.

Görcü'nün vefatı sonrası taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, da, "Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun." paylaşımıyla Görcü'nün yakınlarına başsağlığı diledi.

Önceki Haber
Sonraki Haber
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun acı günü!
MEMUR-SEN Engelliliği Olmasa bile engelleri kaldırmak mümkün
MEMUR-SEN Engelliliği Olmasa bile engelleri kaldırmak mümkün
0
Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinden Engelliler Gününe Özel Şenlik
Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinden Engelliler Gününe Özel Şenlik
0
Vali, Cüneyt Epcim Engelliler gününde,tekerlekli sandalyeyle parkur geçti
Vali, Cüneyt Epcim Engelliler gününde,tekerlekli sandalyeyle parkur geçti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.