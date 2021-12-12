Merhum Kurban Yazoğlu Vefa Onur Ödülleri Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul’da 5-6 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan merhum Kurban Yazoğlu vefa onur ödülleri basın toplantısı Bayburt’ta gerçekleştirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Ana sponsorluğunu iş insanı Şeref Yazoğlu’nun üstlendiği çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar ile beraber iş insanlarının desteklediği Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği tarafından 5-6 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da, Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. 2. Uluslararası Şair Zihni Kültür Sanat Etkinliklerinin, Bayburt basın temsilcilerinin yer aldığı bir etkinlik kapsamında, Bayburt BAKAP Merkezinde özel davetli konukların katılımları ile gerçekleştirildi.

Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği Onursal Başkanı KATÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şeref Oruç başkanlığında bir araya gelinerek, sürece dair konular hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Derneğin Onursal başkanı Prof.Dr. Şeref Oruç: İstanbul’da düzenlenecek bu önemli etkinliğin değerlerimiz noktasında geline bilecek en üst seviyeden ödüle değer görülmeleri, programın önemini arz etmektedir. Merhum Kurban Yazoğlu’nun bir Bayburt’un ortak değeri olması adına böyle bir organizasyonun düzenlenmesi, geçmişimize olan sevgiyi, saygıyı ve önemi arz ediyor. Bu anlamlı etkinliğin ana sponsorluk noktasında iş insanı Şerf Yazoğlu beyefendiyle beraber, katkıda bulunan diğer değerlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Dedi.

Derneğin yönetim kurulu başkanı Koçan şunları ifade etti: 3 Aydan fazla bir süredir çalışmalarını devam ettirdiğimiz etkinliklerimizin artık son hazırlık aşamalarına bu gün itibari ile gelmiş bulunmaktayız. Bu güne kadar İstanbul ve Ankara ziyaretlerimizde önem arz eden gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Bölgenin titri yüksek en etkin ödül törenleri arasında gösterilmekten de son derece memnun olduk.

2 Gün boyunca İstanbul’da kıymetli hemşerilerimizin teveccühleri ile etkinlikler ana sponsoru Şeref Yazoğlu başta olmak üzere, katkılarda bulunan bütün değerlerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

Muhteşem bir gala gecesinde, onur ödülüne değer görülen kıymetlerimize, sanatçılarımıza, yazarlarımıza, İstanbul Bayburt Kültür Yardım Derneği Genel Başkanımız Sayın Hicabi Durmuş’a, gala gecesi özel konser etkinliklerimizin giderler noktasında katkılarını sunan iş insanı Sayın Rahman Can beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Etkinliklerimizin Bayburt’umuza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Diyerek, katılımcılara teşekkürlerini iletti.