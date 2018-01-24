Mehmetçik’e Destek İçin Bayrak Dağıtıldı

Suriye sınırımızda oynanan oyunları bozmak ve teröre son vermek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı son hızıyla devam ederken Bayburt Belediyesi Mehmetçiğe destek olmak adına kent merkezindeki esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye ediyor.

Dağıtımı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bayraklar esnaf tarafından dükkânlarının camlarına asılırken vatandaşlar ve esnaf Bayburt Belediyesine bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek dualarının Mehmetçikle beraber olduğunu ifade ettiler.