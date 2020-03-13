İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şairi Anma töreni İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 99. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da törenle kutlandı.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı konulu oratoryo sahnelendi. Oratoryonun ardından da yine öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli türküler seslendirildi. Program İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında okullar arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hv. Svn. Alb. Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, il Jandarma Komutanı Alb. Halil Murat Bilgiç, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.