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Mecburi psikoteknik belgesi almayanlara bin 606 lira ceza

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren mecburi psikoteknik belgesini bulundurmayan sürücüye, bin 606 lira cezai müeyyide uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek. Uygulama 8 milyon ticari araç sürücüsünü ilgilendiriyor. Türkiye genelinde 2020 yılında 177 bin 867 ölümlü kazanın yüzde 88,3'ü sürücü kusuru olarak kayıtlara geçerken, 325 lira olan psikoteknik testinin insan hayatından önemli olup olmadığı gözler önüne serildi.

Mecburi psikoteknik belgesi almayanlara bin 606 lira ceza
29 Aralık 2021 Çarşamba 17:05

Türkiye'de 6,5 milyon ticari araç ve 8 milyon ticari araç sürücüsü bulunuyor. İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi.

Türkiye'de trafik kazalarının bugüne kadar ortalama yüzde 96'sının sürücü hatasından kaynaklı olması, psikoteknik testinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözleri önüne getirdi. 2020 yılında 177 bin 867 ölümlü kazanın yüzde 88,3'ü sürücü kusuru olarak kayıtlara geçerken, 325 lira olan psikoteknik testinin insan hayatından önemli olup olmadığı bir kez daha gündeme geldi.

Bütün ticari araç kullanan şoförlerin mutlaka psikoteknik testlere tabi olmaları gerektiğini ifade eden Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, yeni yılla birlikte olumlu test raporlarının önce e-devlet sisteminde daha sonra Polis Bilgi Sistemi (Polnet) ve jandarma sistemlerinde takip edilip görülebileceğini söyledi. Kutlu, "Olumsuz veya olmayan test raporu bu sistemlerde yer almayacaktır.

Eğer psikoteknik test raporu olmayan ticari araç kullanıcıları, yeni yıldan itibaren bin 606 liralık bir cezai işlemle karşılaşacaklardır.

Psikoteknik test sistemine girdikten 45 gün içerisinde bir psikiyatriste muayene olup, oradan da olumlu sonuçlandığı andan itibaren e-devlet entegreli Polnet sisteminde gözükmektedir.

1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor. Bu test ve rapor ücreti de 325 lira" dedi.

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Mecburi psikoteknik belgesi almayanlara bin 606 lira ceza
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