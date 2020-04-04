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Market ve Pazar yerlerine Maskesiz girmek yasaklandı.

Korona virüsü nedeniyle marketlere ve pazarlara maskesiz girmek yasaklandı.

Market ve Pazar yerlerine Maskesiz girmek yasaklandı.
04 Nisan 2020 Cumartesi 13:43

“Bu günden  itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

 İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır.

 Tüm bunlara ilave olarak, Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz.

Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler, Bu günden  itibaren İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir.

Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir.

 İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.”

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