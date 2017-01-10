MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL, KONURSU ULU CAMİİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt programının ikinci gününde restorasyon çalışmaları tamamlanan Konursu Ulu Camii’nde incelemelerde bulundu.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantılarla programının ikinci gününe başlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, öğleden sonra restorasyonu tamamlanan Konursu Ulu Camii’nde çeşitli incelemelerde bulundu. Burada yanındaki heyetle birlikte öğlen namazını kıldıktan sonra camiinin restorasyon süreci hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, daha önceki ziyaretlerinde caminin restorasyonu için çeşitli girişimlerde bulunduklarını anımsattı. Konuyla ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine caminin müstesna bir örnek olduğunu ve mutlaka ilgilenilmesi gerektiğini ifade ettiğini bildiren Bakan Ağbal, “Genel Müdürümüz bu konuda inisiyatif aldı. Bölge müdürlüğüne gerekli talimatlar verilerek Konursu Ulu Camii restorasyon programı ihale edildi. Ardından çalışmalar başladı.Caminin tarihi özelliklerine uygun olarak, orijinal hali korunarak restore edildiğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Burada öncelikle bu projenin gerçekleştirilmesinde irade ortaya koyan Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, ilgili bakanımıza, bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu projeye aslında ön ayak olan Konursu sakinlerimiz. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’nin kendi coğrafyasında bir çok tarihi eser olduğunu ve bunlara sahip çıkılması gerektiğini kaydederek bu eserlerin geçmişten geleceğe aktarılması gereken emanetler olduğunu belirtti. Gökçedere Beldesi’nde bulunan Ferahşat Bey Camii için de bir takım çalışmalar yapıldığı bilgisine veren Bakan Ağbal, “İnşallah onu da eski güzel siluetine kavuşturacağız.” dedi.Maliye Bakanı Naci Ağbal buradaki incelemelerinin ardından programına devam etmek üzere Bayburt’a hareket etti. Yanındaki heyetle şehir merkezinde bir takım incelemelerde bulunan Bakan Ağbal çeşitli ziyaretlerin ardından Bayburt’tan ayrıldı.Maliye Bakanı Naci Ağbal’a, ziyaretleri sırasında Vali İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve diğer ilgililer eşlik etti.​